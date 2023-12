Faits marquants de l'histoire

Venus Williams bat sa sœur Serena à Indian Wells

Venus bat Serena 6-3 6-4 au troisième tour

Serena a eu des difficultés au service et a commis 31 fautes directes.

Serena mène toujours leur face à face 17-12

La tante, oui, mais Venus la joueuse de tennis a mis de côté les sentiments d'amour familial pour gagner 6-3 6-4 dans la séance de nuit lundi dans le désert californien, en servant bien la plupart du temps et en soulignant comment Serena trouve son chemin sur le circuit alors qu'elle combine la maternité avec les exigences du sport professionnel.

Il s'agit de la première victoire de Venus sur Serena, 23 fois vainqueur du Grand Chelem, lors de leurs quatre dernières confrontations, mais Serena mène toujours 17 à 12 dans les face-à-face. C'était également leur premier duel à Indian Wells, 17 ans après que Venus se soit retirée de leur demi-finale à cause d'une blessure au genou.

Cela a donné lieu à des scènes peu glorieuses, leur père Richard ayant déclaré avoir été victime d'insultes raciales de la part de supporters lorsque Serena a joué - et gagné - la finale contre Kim Clijsters. La Belge Clijsters semblait être la favorite des fans ce jour-là, bien que les deux frères aient grandi à proximité, à Compton, dans la banlieue de Los Angeles.

Serena n'est revenue à Indian Wells qu'en 2015, et Venus un an plus tard.

À la question de savoir si le fait de jouer lundi a permis de tourner la page sur ce qui s'est passé en 2001, Venus, sept fois championne du grand chelem, a répondu : "Cela ne m'a jamais traversé l'esprit" : "Cela ne m'a jamais traversé l'esprit".

Plus de matches

Mais Venus, 37 ans, a pensé à ce qui a fait la différence entre les deux sœurs sur le court du troisième tour, leur premier affrontement en tournoi depuis leur rencontre au deuxième tour de l'Open d'Australie 1998, car Serena n'est pas classée à l'heure actuelle.

"J'ai eu un peu plus de matches", a déclaré Venus aux journalistes. "Même si je n'ai pas beaucoup joué cette année, les matches de l'année dernière comptent.

Personne ne le conteste.

Après avoir sauvé des balles de break dans ses deux premiers jeux de service, Venus s'est mise au service et a fait le break pour 4-2.

La dynamique est restée la même et Venus a pris une avance de 5-2 dans la deuxième manche, mais elle a eu du mal à conclure. Elle a sauvé une balle de break à 5-4 grâce à un service puissant dans le corps, tandis qu'une autre grosse balle de service lui a permis de remporter la victoire sur une deuxième balle de match. Serena est célèbre pour ses retours, mais Venus a tenu bon.

Les deux sœurs, comme toujours, ont échangé une accolade au filet.

Serena n'a gagné que la moitié de ses points de service - c'est beaucoup, beaucoup plus quand son service et son jeu fonctionnent, même contre Venus - et a commis 31 fautes directes pour 22 coups gagnants. Elle s'est plainte d'avoir raté des coups qu'elle disait réussir 10 fois sur 10 à l'entraînement.

Venus, quant à elle, s'est montrée plus solide, réalisant 19 coups gagnants et 21 fautes directes dans les conditions délicates d'Indian Wells, où les balles s'envolent mais sont ensuite tempérées par la lenteur d'un court dur.

"Ce n'est certainement pas moins décevant", a déclaré Serena en réfléchissant à sa défaite. "J'aimerais que ce soit le cas, mais ça ne l'est pas. Mais encore une fois, j'aimerais que ce ne soit pas le cas. Dans ce cas, je ne serais pas ce que je suis. Il me reste donc un long chemin à parcourir, et j'ai hâte d'y arriver".

La prochaine étape pour Serena, c'est Miami

"Je vais me préparer pour mon prochain tournoi", a ajouté Serena, qui réside en Floride et qui participera à l'un de ses tournois préférés, l'Open de Miami, à la fin du mois. "J'ai beaucoup de choses à améliorer. C'est bien que je n'aie pas à dire que c'est le meilleur tennis que j'ai jamais joué et que j'ai perdu. Ma marge de progression est incroyable.

"Je dois donc continuer à dire qu'à chaque tournoi, mon objectif est d'être meilleure que le précédent, et je ne veux pas - je ne veux absolument pas - revenir en arrière. Je veux juste continuer à aller de l'avant. Je pense que tant que je peux faire cela, je continuerai à m'améliorer.

Venus doit encore aller de l'avant à Indian Wells, alors que la plupart de leurs précédents duels se sont déroulés en finale et auraient donc vu la gagnante soulever le trophée. Ce fut le cas lors de leur dernier affrontement à l'Open d'Australie 2017, Serena l'ayant emporté au début de sa grossesse.

Venus ne s'est donc pas attardée sur sa victoire lundi.

"Il faut se concentrer sur le prochain match", a déclaré Venus, qui jouera mardi contre Anastasija Sevastova, 21e tête de série. "Je joue contre une joueuse complètement différente, avec de nouveaux défis. J'étais déjà en train de me remettre à zéro, parce que le tournoi est loin d'être terminé.

C'est le cas de Serena, mais elle ne tardera pas à se retrouver dans un environnement familier, à savoir les dernières étapes des tournois.

