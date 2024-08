- Vente potentielle de Breuninger: quel est le véritable niveau d'intérêt?

La chaîne de grands magasins Breuninger serait à vendre, des acheteurs potentiels s'intéressent au dossier

Selon un article de "Wirtschaftswoche", la chaîne de grands magasins Breuninger envisagerait de vendre son entreprise. Cette décision a surpris de nombreux professionnels du secteur, car la société, fondée à Stuttgart en 1881, a traditionnellement desservi une clientèle aisée et a été un modèle pour d'autres grands magasins. Son concept de "boutique dans une boutique" dans son magasin principal et ses douze autres succursales, ainsi que son commerce en ligne réussi, ont contribué à son succès.

Des sources proches des négociations suggèrent que l'ensemble du groupe Breuninger pourrait être vendu pour une valeur d'entreprise de 2,5 milliards d'euros. Après déduction de la dette, le prix d'achat pourrait atteindre environ 2 milliards d'euros, avec environ 1,8 milliard d'euros attribués à l'immobilier. Les premières offres sont attendues d'ici la fin octobre. Selon une liste de la banque d'investissement Macquarie, 31 entreprises, y compris des investisseurs financiers et des entreprises de détail, ont exprimé leur intérêt pour Breuninger.

Breuninger lui-même n'a ni confirmé ni démenti la vente prévue, déclarant : "Nous ne pouvons fournir aucune information sur les questions que vous avez posées, car Breuninger ne commente généralement pas les rumeurs du marché."

En 2023, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard d'euros, en hausse de sept pour cent par rapport à 2019. Breuninger affirme que la moitié de ses ventes provient de son commerce en ligne. Par conséquent, une mauvaise performance commerciale ne semble pas être la raison des projets de vente.

Le groupe Central en pourparlers pour l'acquisition de Breuninger

La vente potentielle de Breuninger et l'intérêt des acheteurs potentiels sont encore flous. Selon "Wiwo", des candidats à la prise de contrôle renommés ont déjà manifesté leur intérêt : El Corte Ingles d'Espagne, Galeries Lafayette de France, et Richard Baker et le groupe Central de Thaïlande, qui ont récemment acquis le groupe KaDeWe. Selon l'expert de la mode Jürgen Müller sur le portail profashionals.de, le groupe Central offrirait des synergies significatives : les magasins KaDeWe et Breuninger deviendraient le leader du marché de luxe, les connaissances en ligne profiteraient aux deux, et le groupe Central aurait une position de négociation forte vis-à-vis des marques de luxe avec son autre portefeuille - Selfridges, Globus, De Bijenkorf et La Rinascente, qui préfèrent de plus en plus leurs propres magasins et boutiques en ligne au commerce de gros classique.

Aujourd'hui, le groupe Central compte 42 magasins dans huit pays, ce qui en fait le plus grand détaillant de luxe en Europe pour la famille Chirathivat. La famille possède également des hôtels au Japon et en Autriche. Cependant, la Thaïlande reste le principal lieu du groupe. Ici, il est le leader du marché des centres commerciaux, continue d'exploiter des grands magasins traditionnels, des hôtels et des restaurants, et construit également des complexes résidentiels et est, selon ses propres déclarations, le principal développeur et exploitant de bâtiments de bureau.

Connu en Europe, le groupe Central a principalement attiré l'attention par sa collaboration avec l'ancien groupe Signa de René Benko. Suite à la série de faillites de Signa, le groupe Central a récemment acquis les parts de René Benko dans le groupe KaDeWe. Depuis cet été, la propriété emblématique KaDeWe à Berlin appartient également au groupe Central. À la demande de Capital, le groupe Central a refusé de commenter : "Nous ne commenterons pas les spéculations", a déclaré l'entreprise.

Une séparation de Breuninger et une vente séparée de ses propriétés et de son activité de détail sont également possibles. Cependant, de telles stratégies se sont avérées être un fardeau important, comme on l'a vu dans l'affaire Karstadt-Kaufhof.

Les propriétés seront-elles vendues séparément, mais à qui ?

Selon "Wirtschaftswoche", l'activité de détail et les propriétés seront définitivement vendues séparément. Il reste incertain si tous les emplacements de Breuninger appartiennent à la famille. Le rapport mentionne les trois fonds basés à Francfort, Deka, DWS et Union Investment, tous fournisseurs de fonds immobiliers ouverts, ainsi que la banque américaine Morgan Stanley et la société de capital-investissement Apollo, comme acheteurs potentiels.

Aucune des entreprises mentionnées - DWS, Deka, Union Investment ou Morgan Stanley - n'a répondu à la demande de commentaires de Capital, et Apollo a initialement ignoré la demande. Cependant, il a été dit hors du enregistrement que quelques "suspects habituels" avaient été nommés pour lancer le processus de vente. L'un des acheteurs potentiels mentionnés dans le rapport a déclaré qu'il n'était pas intéressé par les propriétés de Breuninger. Un autre a exprimé sa surprise, disant : "C'est la première fois que j'entends parler de cela", lorsque Capital lui a demandé.

Le 14ème magasin Breuninger dans le quartier Westfield Quartier à Hambourg's Hafencity ouvrira le 17 octobre. D'ici là, plus d'informations pourraient être disponibles, ce qui serait important pour de nombreux employés. Bien que le syndicat Verdi ne voie pas de menace immédiate pour les 6 500 emplois, certains employés sont toujours préoccupés. "Je ne suis pas trop inquiet pour la sécurité de l'emploi. Breuninger est dans une meilleure position que d'autres détaillants textiles", a déclaré Wolfgang Krüger, qui dirige le département du commerce chez Verdi en Bade-Wurtemberg. Cependant, certains employés sont effectivement anxieux.

La vente potentielle de Breuninger pourrait entraîner des changements significatifs dans l'industrie de la mode, car des acheteurs potentiels comme El Corte Ingles, Galeries Lafayette et le groupe Central, connu pour son portefeuille de détail de luxe, expriment leur intérêt. Le groupe Central, avec sa forte présence en Europe et son expertise en commerce en ligne, pourrait offrir des synergies significatives avec Breuninger.

Dans le processus de séparation potentielle de l'activité de détail et des propriétés, divers fonds immobiliers tels que Deka, DWS, Union Investment, Morgan Stanley et des sociétés de capital-investissement sont mentionnés comme acheteurs potentiels, bien que leurs réponses ne soient pas clairement formulées.

