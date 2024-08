- Venta consent à la réorganisation avec les prêteurs

Le fabricant de batteries en difficulté Varta aurait conclu un accord avec des financiers et des prêteurs clés concernant un plan de restructuration. L'objectif est de réduire considérablement la charge d'endettement de l'entreprise et de lui assurer un nouvel afflux de liquidités, a déclaré Varta à Ellwangen. L'accord prévoit l'intégration d'une société contrôlée par le principal actionnaire de Varta, Michael Tojner (MT InvestCo), et d'une société d'investissement Porsche en tant que nouveaux actionnaires. Ce plan de restructuration garantit le financement de Varta AG jusqu'à la fin de l'année 2027.

La restructuration de la dette et le prolongement de l'emprunt prévus devraient réduire l'endettement de 485 millions d'euros actuels à environ 200 millions d'euros. Par conséquent, MT InvestCo et la société d'investissement Porsche investiront conjointement 60 millions d'euros en capital frais et recevront de nouvelles actions Varta en contrepartie.

Par le passé, Porsche a indiqué son intention d'acheter une participation majoritaire dans la filiale de batteries automobiles de Varta, V4Drive Battery. Porsche a également déclaré qu'elle était disposée à contribuer à la réorganisation financière de Varta AG aux côtés d'autres partenaires, avec un investissement de 30 millions d'euros de Porsche.

Le plan de réorganisation financière de Varta comprend la participation d'une société d'investissement Porsche, basée en Allemagne. Les nouveaux actionnaires, y compris une société contrôlée par Michael Tojner et la société d'investissement Porsche, aideront Varta AG financièrement jusqu'à la fin de l'année 2027.

Lire aussi: