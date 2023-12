Venise veut limiter les groupes de touristes et interdire les haut-parleurs

Il sera également interdit aux groupes de s'arrêter dans les rues étroites, sur les ponts ou dans les passages.

La nouvelle réglementation, qui restreint encore davantage les activités touristiques dans cette ville surpeuplée, entrera en vigueur dans le centre historique ainsi que sur les îles de Murano, Burano et Torcello en juin 2024, selon un communiqué publié sur le site Internet de la ville de Venise.

"Les groupes ne peuvent excéder 25 personnes, soit la moitié des passagers d'un autocar de tourisme. L'utilisation de haut-parleurs susceptibles de provoquer des confusions et des perturbations sera également interdite", précise le communiqué.

La résolution devra être soumise au conseil municipal avant d'être mise en œuvre.

Elisabetta Pesce, conseillère en matière de sécurité, a qualifié cette mesure d'"importante pour améliorer la gestion des groupes" et pour "promouvoir un tourisme durable et garantir la protection et la sécurité de la ville".

Les musées de Venise limitent déjà les groupes à 25 personnes.

Simone Venturini, conseiller municipal chargé du tourisme, a déclaré que cette mesure s'inscrivait dans un cadre plus large d'interventions visant à améliorer la gestion du tourisme à Venise et à trouver un meilleur équilibre entre les besoins des résidents et ceux des visiteurs.

Les nouvelles règles entreront en vigueur deux mois après l'introduction d'une taxe expérimentale de 5 euros (5,40 dollars) pour les visiteurs d'un jour dans la ville.

Elles interviennent également après que l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a recommandé, en juillet, d'ajouter Venise à sa liste de patrimoine en péril.

L'UNESCO a appelé le gouvernement italien à "faire preuve du plus grand dévouement" pour résoudre les "problèmes de longue date" de la ville.

Cette destination touristique très prisée est confrontée depuis des années à l'afflux de visiteurs et aux effets du changement climatique.

Source: edition.cnn.com