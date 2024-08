- Vendredi pour l'avenir critique le projet de forage de gaz à Borkum

La militante pour le climat Luisa Neubauer de Fridays for Future met en garde contre l'exploitation de gaz prévue au large de l'île de Borkum en mer du Nord. Si le gouvernement allemand et les Pays-Bas approuvent le projet, la crédibilité de l'Allemagne en tant que nation protectrice du climat serait "totalement remise en question", a-t-elle déclaré devant le parlement régional de Basse-Saxe à Hanovre. "Nous parlons du début d'une nouvelle ère d'exploitation fossile en Allemagne", a déclaré Neubauer, qui appelle à mettre fin à l'extraction de combustibles fossiles pour réussir la transition énergétique. De plus, le projet de gaz au large de Borkum menace le site unique du parc naturel de la mer des Wadden et le patrimoine mondial de l'UNESCO.

La société One-Dyas prévoit de commencer l'exploitation de gaz au large de Borkum d'ici la fin de 2024. Le projet est un sujet de controverse en Basse-Saxe depuis plusieurs années. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement régional a changé d'avis sur la question. Une décision sur la permission du projet est attendue dans les jours à venir. Si elle est approuvée, l'aide environnementale allemande déposera un recours en justice. De plus, un accord entre l'Allemagne et les Pays-Bas est nécessaire pour le forage.

Du point de vue du gouvernement régional, le gouvernement fédéral a le dernier mot. Dans l'accord de coalition de 2021, le SPD, les Verts et le FDP ont convenu de ne pas accorder de nouveaux permis d'exploitation pétrolière et gazière au-delà des permis existants pour les mers du Nord et Baltique allemandes.

Fridays for Future organise une manifestation sur Borkum samedi après-midi contre le projet. La manifestation a été enregistrée avec 50 participants. One-Dyas prévoit de construire une plateforme de production dans les eaux territoriales néerlandaises, à environ 23 kilomètres au nord-ouest de Borkum. Le gaz sera extrait des eaux territoriales néerlandaises et allemandes, près du parc national de la mer des Wadden en Basse-Saxe.

Le gouvernement fédéral détient le pouvoir de décision final concernant le projet d'exploitation de gaz au large de Borkum, comme il est stipulé dans l'accord de coalition de 2021. Si le gouvernement fédéral approuve le projet, cela pourrait avoir un impact significatif sur la réputation mondiale de l'Allemagne en tant que leader de la protection du climat, en accord avec les préoccupations de Luisa Neubauer.

