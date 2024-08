- Véhicule heurté de front par camion <unk> personne décédée, voyageur en état dangereux

Dans un accident frontal entre une petite voiture et un poids lourd dans la région de Verden, le conducteur de la petite voiture a perdu la vie. Son passager a été évacué par hélicoptère vers un hôpital dans un état critique, selon un représentant de la police. Les premières enquêtes des officiers suggèrent que la petite voiture a dévié dans la circulation à contresens sur la B154 entre Ottersberg et Quelkhorn dans un virage et a heurté le camion.

La force de l'impact a projeté la petite voiture contre un véhicule qui suivait. Le conducteur de 42 ans du camion et le conducteur de 55 ans de l'autre petite voiture ont été choqués.

Initialement, la police n'a pas pu divulguer les identités des deux personnes dans la petite voiture. La B154 était prévue pour être bloquée pendant plusieurs heures le mardi pour le retrait du camion à l'aide d'une grue.

La petite voiture impliquée dans l'accident suivait un véhicule à une certaine distance. Malgré les équipements de sécurité des petites voitures, l'impact avec le camion a été sévère.

