- Vattenfall et Salzgitter AG finalisent leur accord de collaboration sur l'énergie

Le géant de l'énergie Vattenfall et le groupe industriel Salzgitter AG ont conclu un nouvel accord de collaboration pour exploiter l'énergie verte dans la production d'acier. À partir de 2028, Salzgitter AG obtiendra environ 300 gigawattheures d'électricité par an de la ferme éolienne Nordlicht 1 située au large de l'île de Borkum. Cela équivaut à la consommation électrique d'environ 120 000 ménages.

En contrepartie, Salzgitter AG bénéficiera d'une capacité de raccordement électrique fixes de 75 mégawatts pour une durée de 15 ans.

Martijn Hagens, membre du conseil d'administration de Vattenfall et directeur de la division Marchés, a déclaré : "Notre collaboration énergétique avec Salzgitter AG soutient notre stratégie à long terme chez Vattenfall, permettant non seulement à nous-mêmes, mais aussi à nos fournisseurs, partenaires et clients de vivre de manière fossile." Le PDG de Salzgitter, Gunnar Groebler, a souligné : "L'acier vert nécessite de l'énergie verte - ainsi, cet accord marque une autre étape importante pour assurer nos besoins en énergie pour une production à faible teneur en carbone."

La ferme éolienne devrait être mise en service en 2028

La ferme éolienne Nordlicht 1, située à environ 85 kilomètres au nord de l'île de la mer du Nord de Borkum, est actuellement en construction et devrait être mise en service en 2028. Elle comprend 68 éoliennes, avec une capacité totale de 980 mégawatts. Vattenfall détient une participation de 51 % dans Nordlicht 1, tandis que BASF détient les 49 % restants.

Hagens a déclaré que l'électricité fossile-free issue de contrats d'approvisionnement exclusifs offre une compétitivité des coûts et "la garantie que l'électricité fournie provient de sources renouvelables - y compris des détails sur le type et l'emplacement précis de la production d'énergie verte". En général, une augmentation des collaborations énergétiques est attendue. Vattenfall a cité une analyse de l'Agence allemande de l'énergie (Dena), selon laquelle leur volume en Allemagne pourrait augmenter jusqu'à 192 térawattheures d'ici 2030. Cela correspondrait à un quart de la demande totale d'électricité en Allemagne.

