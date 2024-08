- Varta devrait reprendre son cours normal d'ici la fin de l'année.

Le calendrier du processus de restructuration de l'entreprise Varta est en train de devenir plus transparent. Un contrat doit être élaboré et présenté au tribunal de la faillite, comme l'a déclaré un représentant de Varta. Pour que cela se produise, tous les parties prenantes doivent être d'accord, et l'approbation de l'Office fédéral de la concurrence est nécessaire. Ce processus pourrait prendre plusieurs semaines. On prévoit que plusieurs mois supplémentaires seront nécessaires pour finaliser la stratégie de restructuration. On espère que le processus sera terminé d'ici la fin de cette année.

Varta a révélé un accord avec les créanciers et les financiers ce week-end. Les aspects centraux du plan de restructuration comprennent la réduction de la dette et de nouveaux fonds, tels que ceux fournis par le constructeur de voitures de sport Porsche. Si tout se passe bien, le plan devrait assurer la sécurité financière de Varta AG jusqu'à la fin de 2027. Il y a également des plans pour réduire le personnel administratif.

Varta a lancé des procédures de restructuration pré-insolvabilité en juillet. Dans sa quête pour rester à flot, l'entreprise vise également à dissoudre ses actionnaires d'origine. La valeur des actions de Varta a chuté après l'annonce du mois dernier. L'entreprise, située à Ellwangen, en Souabe, emploie actuellement environ 4 000 personnes.

Des problèmes s'accumulent depuis un certain temps

Le géant des batteries est en crise depuis un moment en raison de divers facteurs. La demande de petites piles lithium-ion boutons, par exemple pour les écouteurs, est très imprévisible. De plus, l'entreprise s'est plainte de la concurrence peu coûteuse de la Chine. Pour empirer les choses, les systèmes informatiques de l'entreprise ont été piratés en février, entraînant des perturbations de la production pendant plusieurs semaines. Cependant, des erreurs de gestion sont également suspectées.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, Varta a généré environ 554 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cependant, en raison de l'attaque de hackers, les chiffres d'affaires actuels ne sont pas disponibles. Les chiffres trimestriels pour 2024 sont prévus pour le 30 août, tandis que le rapport financier 2023 est prévu pour la fin octobre.

