- Varta devrait être stabilisée d'ici la fin de l'année

L'avenir de Varta, le géant de la batterie en difficulté, devrait être résolu d'ici la fin de l'année, selon le principal actionnaire Michael Tojner. "Nous espérons avoir une solution d'ici la fin août ou début septembre", a déclaré Tojner au "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Ce résultat devrait ensuite suivre la procédure prévue par la loi sur la stabilisation et la restructuration des entreprises (StaRUG). "Cela prendrait encore deux à trois mois. Mon objectif est de stabiliser Varta d'ici la fin de l'année et d'avoir une véritable perspective d'avenir."

La société de batteries a déposé une demande d'ouverture de procédures d'insolvabilité en juillet. Dans sa lutte pour sa survie, Varta vise à évincer les anciens actionnaires et à obtenir des créanciers qu'ils renoncent à une grande partie de leurs créances. La valeur des actions de Varta a chuté après l'annonce. La société, basée à Schwäbisch Gmünd, emploie actuellement environ 4 000 personnes.

Porsche, un sauveur possible ?

Pour assurer la production d'ici 2027, la société a besoin d'environ 100 millions d'euros de capitaux frais et d'une réduction de la dette, selon les déclarations précédentes du PDG Michael Ostermann. Varta doit environ 500 millions d'euros à des créanciers tels que des banques et des fonds spéculatifs. Il y a actuellement deux propositions de sauvetage sur la table : l'une de Tojner et du constructeur automobile de sports de Stuttgart Porsche, et l'autre de quatre fonds spéculatifs qui ont acheté les créances de Varta auprès de banques.

Les négociations sont actuellement en cours, que Tojner décrit comme professionnelles mais également difficiles. Toutes les parties impliquées souhaitent éviter la faillite. "Nous discutons avec les banques, les créanciers, d'autres investisseurs et également les fonds. Et nous espérons atteindre un résultat avec lequel tout le monde peut vivre", a déclaré le quinquagénaire, qui est également président du conseil de surveillance de Varta.

La crise couvait depuis un certain temps

En ce qui concerne la proposition conjointe avec Porsche, il a simplement déclaré de manière vague : "Une partie de la nouvelle equity viendrait de nous, le reste des banques et de Porsche. Mais nous nous engageons également à souscrire à de l'argent supplémentaire si nécessaire pour la restructuration". Maintenant, il faut voir quel paquet est le meilleur. Varta a besoin d'equity avant tout : "Trop de nouvelle dette pèserait, selon moi, trop sur l'entreprise, et dans deux ans nous serions de nouveau dans la même situation. L'entreprise doit être stabilisée, elle doit pouvoir rechercher à nouveau - et ne doit pas être vidée."

La société de batteries est en crise depuis un certain temps car les affaires ne se déroulent plus comme prévu. La demande de petites piles lithium-ion bouton, par exemple pour les écouteurs, fluctue beaucoup. Varta s'est également plaint récemment de la concurrence peu coûteuse de la Chine. Pour empirer les choses, des hackers ont attaqué les systèmes informatiques de l'entreprise en février, paralysant la production pendant des semaines. Mais des erreurs de gestion sont également suspectées.

D'autres investisseurs potentiels pourraient s'intéresser au plan de relance de Varta, compte tenu de sa position stratégique sur le marché des batteries. Pour éviter un long procès judiciaire, il serait avantageux pour Varta de trouver une solution mutuellement acceptable avec ses créanciers.

