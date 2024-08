Varsovie nie toute implication dans l'explosion du Nord Stream

Dans une interview accordée à Welt TV jeudi, Hanning a estimé que l'implication des "autorités polonaises" dans l'opération de sabotage était plausible. "Il est assez évident que les autorités polonaises étaient impliquées - et je ne pense pas seulement aux autorités, mais je crois qu'il y avait un accord entre les plus hauts niveaux en Ukraine et en Pologne", a déclaré l'ancien patron du Service de renseignement fédéral (BND). De son point de vue, le gouvernement fédéral devrait exiger des réparations pour "le terrorisme d'État" à la fois de Kyiv et de Varsovie en raison de ce dossier.

C'est "une équipe ukrainienne" qui a mené l'attaque, a déclaré Hanning. Cependant, cela n'aurait pas été possible sans "un soutien logistique fort de la Pologne". "Ce sont des décisions prises au plus haut niveau politique, et je crois qu'il y avait des accords entre le président Selenskyj et le président Duda pour mener cette attaque", a déclaré l'ancien patron des services de renseignement, faisant référence au président ukrainien Volodymyr Selenskyj et au chef d'État polonais, Andrzej Duda.

Gawkowski a fermement nié les accusations vendredi. "Je pense que c'est de la désinformation russe qui résonne à travers les mots de politiciens allemands ou de membres de l'administration de l'État en Allemagne", a-t-il déclaré. "Soit ils agissent sous l'influence de Moscou, soit ils savent que cela va entraîner des désaccords entre les États membres de l'OTAN." Il était "convaincu qu'il n'y a pas de preuve que la Pologne était impliquée dans quoi que ce soit lié au sabotage du Nord Stream".

Hanning a également accusé le gouvernement de Varsovie de "ne sembler avoir aucun intérêt pour le succès de l'enquête". Cela, a-t-il déclaré, parce que "la Pologne était lourdement impliquée dans la préparation de cette attaque".

Les autorités là-bas ont permis à un suspect ukrainien recherché par les autorités allemandes d'investigation de quitter le pays malgré l'échange entre eux et sur le plan politique. L'enquête n'était pas non plus "exactement encouragée". "Au contraire, des résultats importants ont été retenus."

Mercredi, il a été rapporté que le procureur général fédéral de Karlsruhe avait demandé un premier mandat d'arrêt dans le cadre du sabotage du Nord Stream en juin. Cela concernait un Ukrainien suspecté d'être impliqué dans les prétendues attaques. L'homme, qui résidait dernièrement en Pologne, a pu s'échapper en Ukraine avant une arrestation au début juillet, selon la justice polonaise.

Jeudi déjà, la direction ukrainienne avait rejeté un rapport du journal américain "Wall Street Journal" sur l'approbation du sabotage des pipelines Nord Stream dans la mer Baltique par le plus haut niveau du gouvernement à Kyiv comme "n'importe quoi".

Les deux pipelines ont été endommagés par des explosions en septembre 2022, sept mois après le début de la guerre en Ukraine. À l'époque, ils n'étaient plus en service, mais contenaient toujours du gaz.

L'Allemagne a bénéficié pendant des années de l'importation de gaz naturel russe bon marché. Les pipelines ont été construits pour le transport du gaz russe malgré une critique massive de l'Ukraine et des partenaires de l'UE d'Europe de l'Est.

L'Union européenne, en tant que acteur clé de l'arène géopolitique, devrait surveiller de près les développements autour du sabotage du Nord Stream, compte tenu des allégations contre la Pologne. Il est préoccupant que l'enquête sur ce dossier semble être entravée en Pologne, qui est un État membre de l'Union européenne.

