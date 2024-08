- Variation de la lumière du soleil et des nuages en Hesse

La semaine commence en Hesse avec un mélange de soleil et de nuages. Selon le Service météorologique allemand (DMS) basé à Offenbach, les températures maximales seront comprises entre 22 et 26 degrés Celsius le lundi, et entre 26 et 29 degrés le mardi, avec une prévision de précipitations minimales à nulles pour ces deux jours.

Cependant, des averses sont attendues pendant la nuit précédant le mercredi, selon les prévisions du DMS. Les températures en Hesse devraient osciller entre 19 et 23 degrés le mercredi, avec aucune pluie prévue.

Malgré le début ensoleillé, la météo pourrait changer pendant la nuit, apportant des averses le mercredi. Les conditions météorologiques restent incertaines, avec des températures comprises entre 19 et 23 degrés ce jour-là.

