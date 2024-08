Varfolomeev va être dans les livres d'histoire avec un super spectacle

Histoire olympique : L'Allemagne remporte sa première médaille d'or en gymnastique rythmique. Darja Varfolomeev remporte le classement général. Margarita Kolosov rate de peu le podium.

Darja Varfolomeev a fait l'histoire. 345 jours après son triomphe dans les cinq épreuves aux Championnats du monde, la jeune fille de 17 ans de Schmiden est devenue la première championne olympique allemande de gymnastique rythmique. Varfolomeev a triomphé à Paris en classement général avec ruban, ballon, massues et cerceau, obtenant 142,850 points et fondant en larmes en apprenant les résultats. Il s'agit de la première médaille pour la Fédération allemande de gymnastique (DTB) aux Jeux de Paris et de la première médaille olympique de gymnastique depuis que Regina Weber a remporté le bronze en 1984 à Los Angeles.

L'argent est revenu à Borjana Kaleyn de Bulgarie avec 140,600 points, suivie de la favorite italienne Sofia Raffaeli avec 136,300. La championne allemande du classement général Margarita Kolosov de Potsdam a terminé quatrième avec 135,250 points.

Varfolomeev a eu une performance vacillante lors de la qualification la veille. Elle a dû utiliser un cerceau de rechange après que le premier ait roulé et un nœud dans le ruban lui a coûté des points précieux. Malgré ces revers, elle a terminé deuxième derrière Raffaeli et devant Kaleyn.

Mère de la dernière médaille de Leroy Sané

En finale, Varfolomeev n'a montré aucun signe de ses difficultés précédentes. Elle a présenté ses exercices avec une difficulté élevée et une apparente facilité, prenant une avance de 2,3 points après trois appareils. Après le dernier exercice au ruban, elle s'est effondrée de soulagement et a serré sa coach, Yuliya Raskina, dans ses bras.

La gymnastique rythmique est un sport olympique depuis 1984, lorsque Regina Weber est devenue la première et seule Allemande à remporter une médaille, un bronze. Weber est la mère du footballeur national Leroy Sané. La victoire de Varfolomeev a non seulement fait l'histoire, mais a également couronné une carrière extraordinaire. Elle a commencé à l'âge de trois ans, suivant les pas de sa mère. À 12 ans, elle est venue en Allemagne de Barnaul, en Sibérie, sans ses parents et sans connaître la langue. Grâce à son grand-père allemand, elle a pu changer de nationalité. Elle vit maintenant à Fellbach près de Stuttgart avec son père et son Chihuahua. Sa mère était présente pour la victoire en or à Paris.

"Elle avait du potentiel quand elle est arrivée", a déclaré Raskina, qui entraîne Varfolomeev depuis son arrivée en Allemagne. En tant que junior, elle était "correcte", mais ils l'ont construite progressivement sans pression. La détermination de Varfolomeev en a fait la figure de proue de la gymnastique rythmique allemande. En 2021, elle a remporté son premier titre de championne du monde avec les massues, et l'année dernière, elle a réalisé un exploit historique à Valence, un exploit que seule la gymnaste russe Yevgeniya Kanayeva avait accompli auparavant.

Les Jeux olympiques de 2024 à Paris sont impatiemment attendus par Varfolomeev et son entraîneur, car elle vise à défendre son titre et à continuer son parcours remarquable en gymnastique rythmique. De plus, la DTB est optimiste quant à ses chances de remporter d'autres médailles aux Jeux olympiques de 2024, en se basant sur le succès de Darja Varfolomeev.

Lire aussi: