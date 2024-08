- Varfolomeev: Ronde d'honneur à l'école pour la victoire olympique

Darja Varfolomeev, champion olympique, a sciemment pris une année de plus à l’école pour atteindre le plus grand succès sportif de sa carrière. « J’ai consacré ma vie à ça, je prends une année de pause scolaire et je devrai répéter la 10e année », a déclaré la jeune fille de 17 ans à « Der Spiegel » lors d’un entretien. Elle est devenue la première Allemande de l’histoire à remporter l’or en gymnastique rythmique aux Jeux olympiques de Paris. « Je n’ai pu y croire que lorsque j’ai terminé le dernier exercice avec le ruban et que j’ai su que je n’avais pas fait une grosse erreur. » Varfolomeev s’entraîne à Schmiden, près de Stuttgart.

