Varfolomeev réconforte sa coéquipière immédiatement après le super show d'or

L'Allemagne a son premier champion olympique en gymnastique rythmique. Darja Varfolomeev répond aux attentes élevées à Paris. La native de Potsdam, Margarita Kolosov, performe également en haut de gamme, mais rate une médaille. Ensuite, il y a un grand moment.

Au moment de son triomphe historique, Darja Varfolomeev court d'abord vers sa coéquipière déçue. Alors que la jeune fille de 17 ans s'est couronnée première championne olympique allemande de gymnastique rythmique, Margarita Kolosov a manqué de peu le podium. "C'est vraiment dommage parce qu'elle a tout donné", a déclaré Varfolomeev: "Mais je lui ai dit qu'il y a encore les prochains Jeux olympiques, auxquels nous espérons aller ensemble, et puis nous montrerons ce que nous pouvons faire à nouveau."

A-t-elle les Jeux Olympiques d'été 2028 à Los Angeles en tête? "Oui", a brièvement répondu Varfolomeev après avoir remporté l'or dans l'arène de La Chapelle à Paris. Kolosov, quant à elle, a laissé sa future ouverte sur ce sujet: "Je prendrai une année après l'autre." En tant que cinquième de la qualification, la jeune fille de 20 ans de Potsdam s'est qualifiée pour la finale du concours général, où une médaille était inattendue à portée de main. Elle n'avait même pas vu la faute de la cinq fois championne du monde Sofia Raffaeli d'Italie, qui a finalement remporté la médaille de bronze. "Je croyais que ce serait la quatrième place. Ensuite, ils montrent la faute au ralenti. Ensuite, les espoirs montent au plafond. Et puis je deviens quatrième."

Varfolomeev a ressenti cela. "La quatrième place est toujours celle qui fait le plus mal", a déclaré la six fois championne du monde: "Je savais qu'elle avait tout donné. Elle s'est entraînée si dur avec moi. Je sais comment c'est pour elle parce que j'ai été avec elle tout le temps." Kolosov semblait également savoir exactly ce que traversait sa coéquipière. "C'est si difficile de gérer la pression quand on sait qu'on peut gagner", a déclaré la championne allemande du concours général au sujet de Varfolomeev: "C'est pourquoi je suis vraiment fière d'elle et heureuse qu'elle y soit arrivée. Parce que je peux imaginer à quel point c'est difficile."

Varfolomeev a triomphé à Paris au concours général avec cerceau, ballon, massues et ruban avec 142,850 points et a fondu en larmes après l'annonce des scores. "Je suis juste soulagée d'avoir présenté quatre exercices propres et d'avoir tenu jusqu'à la fin", a-t-elle déclaré. "Puis les émotions sont venues que j'ai réussi." La seule médaille pour l'Allemagne en gymnastique rythmique jusqu'à présent était en 1984 aux Jeux Olympiques d'été à Los Angeles. À l'époque, Regina Weber, la mère du footballeur national Leroy Sané, a remporté la médaille de bronze. Varfolomeev a maintenant réalisé la grande percée.

Même lors de la qualification la veille, elle a eu une performance chancelante. Lors de l'exercice au cerceau, l'appareil lui a échappé et a roulé sur le sol, si bien qu'elle a dû utiliser un cerceau de rechange. Et même un nœud dans le ruban, qu'elle a habilement résolu, lui a coûté des points précieux. Lors de la finale, however

