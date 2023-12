Vans confronté à un boycott à Hong Kong en raison d'une controverse sur le design de ses baskets

La décision de l'entreprise de retirer le modèle proposé a suscité l'indignation sur les médias sociaux, où les utilisateurs ont commencé à télécharger des vidéos et des photos d'eux-mêmes jetant leurs baskets Vans à la poubelle, voire y mettant le feu.

Organisé chaque année, le concours Vans Custom Culture invite le public à soumettre ses propres modèles de chaussures. Le gagnant d'un vote en ligne reçoit 25 000 dollars et ses baskets sont fabriquées par la marque.

Après l'ouverture du vote la semaine dernière, un projet s'est rapidement hissé au sommet, recueillant apparemment des dizaines de milliers de votes - une chaussure ayant pour thème les manifestations qui ont eu lieu pendant des mois dans la ville semi-autonome.

Le modèle, attribué à un utilisateur canadien nommé Naomiso, représente un bauhinia rouge, la fleur du drapeau de Hong Kong, et l'un des parapluies jaunes synonymes des manifestations pro-démocratiques de 2014 dans la ville. Les illustrations sur le côté de la sneaker représentent une foule de manifestants portant des masques à gaz, des lunettes de protection et des casques de chantier.

Samedi, alors qu'il restait plus d'une semaine de vote, la candidature a été retirée du site web du concours. Dans un communiqué publié sur Facebook en chinois et en anglais, la marque a déclaré qu'"un petit nombre de propositions artistiques ont été retirées [...] afin de respecter l'objectif de la culture personnalisée".

"En tant que marque ouverte à tous, nous n'avons jamais pris de position politique et nous examinons donc les créations pour nous assurer qu'elles sont conformes aux valeurs de respect et de tolérance qui sont celles de notre entreprise depuis longtemps, ainsi qu'à nos directives clairement communiquées pour ce concours", précise le communiqué, sans faire référence spécifiquement à la création sur le thème de la protestation.

Cette déclaration a suscité la condamnation des partisans de la protestation à Hong Kong sur les réseaux sociaux, où un certain nombre de messages étaient accompagnés du hashtag #boycottVans. Certains utilisateurs ont laissé entendre que la décision était en contradiction avec l'histoire et l'identité de Vans en tant que marque de skateboard ancrée dans la rébellion de la jeunesse, tandis que d'autres ont créé des affiches satiriques qui ont remplacé le slogan de la marque, "Off the Wall", par " Lick the Great Wall" (lécher la grande muraille), une plaisanterie sur le fait de se plier à la pression de la Chine.

Hong Kong et Pékin entretiennent depuis longtemps des relations tendues. Bien que Hong Kong fasse partie de la Chine, c'est aussi une ville semi-autonome qui possède sa propre langue, sa propre monnaie, son propre système juridique et sa propre culture.

Les manifestations de cet été ont été marquées par un sentiment anti-chinois très fort. Les manifestants ont brûlé des drapeaux chinois et les ont jetés dans le port, et ont peint à la bombe "Hong Kong n'est pas la Chine" sur les murs de la ville.

"C'est un grand pas contre la liberté d'expression de tous les combattants de la liberté de Hong Kong", a écrit un utilisateur de Twitter, faisant référence à la controverse sur les Vans. "Maintenant, je vois qu'il n'y a aucune chance que je continue à soutenir votre marque.

La chaîne de magasins de baskets Dahood, qui exploite plusieurs magasins franchisés Vans à Hong Kong, a annoncé dimanche qu'elle suspendait ses activités dans trois magasins en raison de "la controverse provoquée par le concours de design Custom Culture".

Les vastes manifestations antigouvernementales, qui ont débuté en juin à cause d'un projet de loi sur l'extradition retiré depuis, sont devenues de plus en plus violentes au cours des dernières semaines. Vendredi soir, un deuxième manifestant a été blessé par balle lors d'affrontements entre manifestants et policiers. Dimanche, un chauffeur a fauché des manifestants avec un taxi et a ensuite été battu à mort par une foule.

Vans s'ajoute à une liste de plus en plus longue d'entreprises qui ont fait l'objet de critiques de la part des consommateurs hongkongais et chinois en raison de leurs prises de position sur les manifestations. Au cours du week-end, des manifestants ont attaqué et vandalisé les locaux d'entreprises liées à la Chine continentale, dont beaucoup avaient fermé leurs portes à l'avance.

En juin, Nike a retiré un certain nombre de produits de la vente en Chine après qu'un créateur de mode a suscité des réactions négatives sur les réseaux sociaux pour avoir exprimé son soutien aux manifestations. Versace, Coach et Givenchy ont également été critiqués par les consommateurs chinois pour des produits qui ne mentionnaient pas Hong Kong comme faisant partie de la Chine.

CNN a contacté Vans pour obtenir un commentaire.

Source: edition.cnn.com