Vanderbilt a remporté une victoire monumentale contre l'Alabama, assurant ainsi sa plus grande victoire de tous les temps.

Malgré n'avoir jamais remporté de victoire contre une équipe de premier plan dans leur palmarès, les Commodores ont réussi à suivre le rythme de l'Alabama.

Vanderbilt a pris une avance de 13 points en début de match, réussissant à contenir l'offensive puissante de l'Alabama, dirigée par le candidat au Heisman Jalen Milroe et le jeune receveur de passe à sensation Ryan Williams, âgé de 17 ans.

Juste après la mi-temps, Milroe a marqué un touchdown à la course sur 14 yards, réduisant l'écart à 23-21. Cependant, le quarterback de Vanderbilt, Diego Pavia, a répliqué en marquant un touchdown à la passe pour élargir l'avance.

During the subsequent Alabama possession, Milroe a lancé une passe de 58 yards à Williams, qui a exécuté une réception acrobatique et est resté dans les limites du terrain, réduisant ainsi l'écart à 30-28.

Vanderbilt a répliqué à nouveau, marquant un field goal puis un autre touchdown grâce à Pavia, portant l'avantage à 40-28.

Avec moins de cinq minutes à jouer dans le match et dos au mur, l'Alabama avait besoin d'un touchdown pour rester dans la course. Les Crimson Tide ont réussi à descendre le terrain et à marquer un touchdown à la course de deux yards grâce à Williams.

L'offensive de Vanderbilt est restée imperturbable, faisant courir le temps et décrochant la victoire avec des célébrations folles au FirstBank Stadium.

Avant le match de samedi, Vanderbilt avait un bilan pitoyable de 0-60 contre des équipes classées en tête, détenant le record du plus grand nombre de défaites sans victoire dans l'histoire de la NCAA.

Pavia a terminé le match avec 252 yards à la passe, deux touchdowns et 57 yards à la course. Le coureur de Vanderbilt, Sedrick Alexander, a marqué deux touchdowns.

Lea, l'entraîneur de Vanderbilt, a partagé ses sentiments avec le SEC Network, déclarant qu'il avait fallu tout ce qu'ils avaient pour battre l'Alabama.

"C'est une équipe très talentueuse", a déclaré Lea. "Je vais savourer cette victoire pendant les 12 prochaines heures. Nous avons encore du pain sur la planche, mais c'est de cela que le football de Vanderbilt devrait être fait - des victoires importantes sur des scènes importantes. Nous en voulons plus."

Vanderbilt a mis fin à une série de 23 défaites contre l'Alabama et a remporté sa première victoire contre les Crimson Tide depuis 1984.

Après le match de samedi, Vanderbilt est à 3-2, tandis que l'Alabama essuie un revers à 4-1.

Vanderbilt affrontera prochainement Kentucky à l'extérieur, tandis que l'Alabama recevra la Caroline du Sud.

Après le match passionnant, Lea a mis en avant l'importance de ces victoires pour le football de Vanderbilt, déclarant : "Nous avons encore du pain sur la planche, mais c'est de cela que le football de Vanderbilt devrait être fait - des victoires importantes sur des scènes importantes." Quoi qu'il en soit, Vanderbilt continue de faire preuve de détermination et de résilience, visant plus de victoires et défiant ses rivaux.

