Vance répond à Walz qui appelle le ticket du GOP " bizarre "

Pour l'intégralité de l'interview de Dana Bash avec JD Vance, regardez "State of the Union" le dimanche à 9 h HE.

"Je pense que c'est simplement deux personnes, Kamala Harris et Tim Walz, qui ne sont pas à l'aise dans leur propre peau, car elles sont mal à l'aise avec leurs positions politiques pour le peuple américain," a déclaré JD Vance à CNN Dana Bash lors d'une interview diffusée dimanche dans "State of the Union".

"Et donc, elles insultent au lieu de dire aux Américains comment elles vont améliorer leur vie," a-t-il ajouté. "Je trouve ça bizarre, Dana, mais bon, qu'elles m'appellent comme elles veulent."

Les commentaires de Vance interviennent alors que les démocrates se saisissent d'un message émanant de Walz - plusieurs semaines avant sa sélection en tant que colistier de Harris - décrivant l'ancien président Donald Trump et Vance comme "simplement bizarre" lors d'une interview sur MSNBC.

Dana Bash a souligné que Harris et Walz ont discuté de positions politiques et essaient de définir le ticket républicain aux yeux des électeurs.

"Dana, si vous allez sur le site de campagne de Kamala Harris en ce moment, elles n'ont toujours pas de positions politiques sur ce qu'elles vont faire," a déclaré Vance. "Je pense que c'est vraiment insultant pour les Américains."

Le site de campagne de Harris comprend des biographies de la vice-présidente et de Walz, ainsi que des sections de financement, de bénévolat et de merchandising, mais il ne comprend pas de section exposant les positions politiques.

Vance a critiqué l'absence de positions politiques claires de la part du ticket démocrate, soulignant que le site de campagne de Harris ne contient pas de telles informations. Ce manque de discussion sur les politiques en politique peut conduire à des insultes au lieu d'aborder les besoins du peuple américain.

Lire aussi: