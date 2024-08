Vance réouvre la ligne d'attaque sur le dossier militaire de Walz alors que deux vétérans se disputent maintenant le poste de vice-président.

Vance a également accusé Walz d'avoir prétendu à tort avoir servi dans une zone de combat alors que le candidat démocrate à la vice-présidence était dans la Garde nationale de l'armée.

Alors que Walz a pris sa retraite deux mois avant que son unité ne reçoive l'ordre d'alerte pour déployer en Irak, les attaques contre le dossier militaire de Walz font partie de la course des deux partis pour définir le gouverneur relativement inconnu après avoir été choisi mardi comme colistier de la vice-présidente Kamala Harris. Le service militaire de 24 ans de Walz est l'un des nombreux aspects de son parcours qui plaît aux électeurs que la campagne de Harris essaie de rejoindre avec sa sélection - et que les républicains essaient de limiter en le peignant comme un libéral hors de contact.

Walz et Vance, les deux candidats à la vice-présidence, sont tous deux vétérans militaires, contrairement à leurs colistiers.

Walz a servi dans la Garde nationale de l'armée pendant 24 ans avant de prendre sa retraite en 2005. Il a lancé une campagne pour le Congrès dans le 1er district du Congrès du Minnesota cette année-là et a été élu en novembre 2006.

Lors d'une apparition en campagne dans le Michigan mercredi, Vance a accusé Walz d'avoir abandonné son unité avant son déploiement en Irak en 2006.

"Lorsque le Corps des Marines des États-Unis, lorsque les États-Unis d'Amérique m'ont demandé d'aller en Irak pour servir mon pays, je l'ai fait. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, et je l'ai fait avec honneur, et j'en suis très fier. Lorsque Tim Walz a été demandé par son pays d'aller en Irak, vous savez ce qu'il a fait ? Il a quitté l'armée et a laissé son unité y aller sans lui", a déclaré Vance.

Walz a pris sa retraite de la Garde nationale de l'armée en mai 2005, selon la Garde nationale du Minnesota. Habituellement, les membres du service doivent soumettre des papiers plusieurs mois avant de pouvoir prendre leur retraite.

Un article de la Garde nationale sur le déploiement de son unité indique qu'elle a reçu l'ordre d'alerte pour déployer en Irak en juillet 2005, deux mois après la retraite de Walz. L'unité s'est premièrement mobilisée à l'automne 2005 à Camp Shelby, Mississippi, pour se préparer au déploiement, selon l'histoire de l'unité, et a ensuite déployé en mars 2006 pour 22 mois, ce que la Garde a dit être le déploiement le plus long d'une unité militaire pendant les opérations américaines en Irak.

Walz a déposé une candidature auprès de la Commission électorale fédérale en tant que candidat au Congrès le 10 février 2005.

Dans ses commentaires mercredi, Vance a également attaqué Walz pour avoir prétendu avoir servi en combat, accusant le gouverneur d'être "dishoneste" dans ses allégations sur son service.

"Il a dit que nous - et il faisait un point sur le contrôle des armes à feu - 'ne devrions pas permettre que les armes que j'ai utilisées en guerre soient sur les rues américaines'", a déclaré Vance de Walz.

Vance a fait référence à une vidéo promue par la campagne de Harris sur les réseaux sociaux mardi, dans laquelle Walz parle de sa décision de changer de position et de soutenir une interdiction des armes d'assaut après la fusillade de Parkland en 2018.

"Nous pouvons nous assurer que ces armes de guerre, que j'ai portées en guerre, sont le seul endroit où ces armes se trouvent", a déclaré Walz dans la vidéo.

Walz a déployé avec la Garde nationale du Minnesota en août 2003 à Vicenza, en Italie, dans le cadre du soutien à la guerre américaine en Afghanistan, selon un porte-parole de la Garde nationale du Minnesota. Il n'a pas déployé en Afghanistan ou en Irak ou dans une zone de combat dans le cadre de son service.

Dans un communiqué, un porte-parole de la campagne de Harris a déclaré : "Au cours de ses 24 ans de service, le gouverneur a porté, tiré et entraîné d'autres à utiliser des armes de guerre innombrables fois. Le gouverneur Walz ne would never insult or undermine any American’s service to this country – in fact, he thanks Senator Vance for putting his life on the line for our country. It’s the American way."

Vance a servi quatre ans dans le Corps des Marines en tant que correspondant de combat, en relations publiques, et a déployé une fois en Irak pendant environ six mois, selon son dossier militaire. Il a quitté le service en septembre 2007 en tant que caporal.

Ce n'est pas la première fois que le dossier militaire de Walz est critiqué. Le gouverneur du Minnesota a été critiqué pour sa sortie de la Garde nationale en 2022 par son adversaire républicain, qui a organisé une conférence de presse avec des vétérans lors de la dernière ligne droite de la campagne, selon le Star Tribune.

À l'époque, Walz a défendu son service.

"We all do what we can. I’m proud I did 24 years", a déclaré Walz au journal du Minnesota. "J'ai un dossier honorable."

Les critiques de son dossier militaire dans l'État pendant ses campagnes

Lire aussi: