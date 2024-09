Vance rassemble ses collaborateurs pour des répétitions de débats rigoureux en préparation de la confrontation imminente avec Walz la semaine prochaine.

Cette préparation implique l'analyse des enregistrements de discours passés de l'ancien gouverneur et la plongée dans les compilations de recherche liées aux politiques, comme l'a révélé un participant clé des réunions de stratégie de débat à CNN.

Plus tard dans la semaine, un débat simulé est prévu avec le chef de la majorité de la Chambre, Tom Emmer, incarnant Walz, tandis que Monica Crowley, une ancienne responsable principale des affaires publiques du département du Trésor de Trump, jouera le rôle du modérateur, selon deux sources fiables familiarisées avec le processus de planification.

Emmer, un républicain du Minnesota avec des liens étroits avec Walz, a été invité par l'équipe de Vance pour aider à préparer son débat sénatorial dans l'Ohio, comme l'ont communiqué les sources informées. Au cours du dernier mois, Emmer a consacré du temps à affiner sa représentation de Walz, en se concentrant sur ses modèles de discours et son style rhétorique. Le New York Times a été le premier média à signaler la participation d'Emmer dans la préparation du débat de Vance.

Crowley, quant à elle, a été embauchée par l'équipe de Vance pour créer une atmosphère authentique et professionnelle lors des séances de débat simulées, comme l'a indiqué une source informée des détails de la préparation. Avant de travailler à l'administration Trump, Crowley a contribué à Fox News et a parfois remplacé Sean Hannity dans son émission en prime time.

Vance a travaillé en étroite collaboration avec ses principaux conseillers politiques et le conseiller principal de Trump, Jason Miller, qui a supervisé la préparation des débats du président sortant, pour se préparer au débat du 1er octobre. Cette collaboration a eu lieu à la fois en personne à la résidence de Vance à Cincinnati et lors de sessions Zoom, avec l'objectif principal d'améliorer la compréhension de Vance du style et de l'historique politique de Walz, ainsi que de familiariser avec les réalisations législatives de Walz pendant son mandat de représentant et de gouverneur du Minnesota.

L'objectif principal de Vance reste de mettre en évidence les faiblesses de Walz, en particulier sa réponse aux émeutes de Minneapolis en 2020 suite au décès de George Floyd et ses politiques plus sociales-libérales, telles que la loi de 2023 garantissant des produits menstruels gratuits pour les étudiants de tous les milieux économiques et identités de genre.

Les attaques fréquentes de Vance contre Walz, telles que son examen du service militaire de Walz et sa classification de lui en tant que libéral se faisant passer pour un modéré, serviront également de principaux points de discussion le 1er octobre, comme l'a déclaré la source.

Vance a consacré la plupart de son temps de préparation à étudier Walz lui-même et moins à aborder préventivement les critiques potentielles dirigées contre lui, son équipe argumentant que ses nombreuses interviews médiatiques et événements de campagne l'ont déjà équipé pour aborder son propre dossier.

"L'un des avantages de participer à des rencontres médiatiques hostiles régulières est que vous devenez extraordinairement habile à gérer les critiques de votre dossier", a expliqué l'individu directement impliqué dans la préparation à CNN. "Nous avons une grande confiance dans la capacité de JD à articuler les questions de politique. L'objectif est de se concentrer sur Walz et ses vulnérabilités."

Les principaux conseillers de Trump, y compris les directeurs de campagne Susie Wiles et Chris LaCivita, ont principalement délégué les responsabilités de préparation du débat à l'équipe immédiate de Vance, à l'exception de Miller.

Malgré la projection de confiance dans la préparation de Vance pour le débat, son équipe considère Walz comme un adversaire redoutable.

"Nous traitons Walz avec le plus grand sérieux, et après avoir examiné les images, nous nous attendons à ce qu'il livre une performance convaincante en tant que débatteur", a conclu la source.

