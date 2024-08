- Vance précise que les remarques sur les "femmes chats" sont mal comprises

Le candidat à la vice-présidence J.D. Vance défend ses propos passés

Au cours d'une interview avec NBC News, J.D. Vance, candidat à la vice-présidence pour le parti républicain aux États-Unis, a soutenu ses remarques passées sur les « femmes sans enfants, amoureuses des chats ». Il a déclaré : « J'ai plein de regrets, mais les blagues de il y a trois ans ne sont pas l'un d'entre eux. » Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait ne pas avoir fait ces commentaires, il a admis : « Bien sûr, je regrette que beaucoup de gens aient mal compris, mais c'est la vie, n'est-ce pas ? » Malgré tout, Vance a affirmé son intention de continuer à utiliser l'humour et le sarcasme dans son discours.

Remarques controversées resurgissent

À la suite de sa nomination en tant que colistier de Donald Trump lors de la convention du parti républicain à Milwaukee mi-juillet, les remarques controversées de J.D. Vance sur les femmes sans enfants ont attiré à nouveau l'attention. Dans une interview de 2021, il avait qualifié de « femmes sans enfants, amoureuses des chats » des politiques démocrates influentes comme la vice-présidente Kamala Harris (qui brigue maintenant la présidence), insatisfaites de leur vie et cherchant à rendre le pays entier malheureux. Cette séquence a resurfici après sa nomination et s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux.

Ratings d'approbation bas

J.D. Vance a tenu des propos similaires sur les personnes sans enfants par le passé. Il a proposé que celles-ci devraient avoir moins d'influence dans une démocratie et payer des taux d'imposition plus élevés. Les sondages montrent que Vance a des ratings d'approbation inférieurs à ceux de Tim Walz, le candidat démocrate à la vice-présidence. Cependant, il convient de noter que les candidats à la vice-présidence aux États-Unis n'influencent généralement pas significativement le résultat de l'élection présidentielle. L'élection du 5 novembre opposera l'ancien président Trump au candidat démocrate, le vice-président américain Kamala Harris. On s'attend à une course serrée.

Renaissance de la polémique

Malgré sa nomination en tant que candidat à la vice-présidence des États-Unis, les commentaires désapprouvés de J.D. Vance sur les femmes sans enfants ont resurgi, entraînant une renaissance de la polémique contre lui.

Répercussions transatlantiques

Ces déclarations controversées de Vance aux États-Unis ont également suscité des discussions et des opinions parmi les commentateurs politiques en Europe, mettant en évidence la portée et l'impact de telles déclarations dans l'arène politique mondiale.

