Vance admet une éventuelle inexactitude dans ses déclarations incendiaires contre les migrants haïtiens, mais encourage son public à continuer de partager des "postes humoristiques sur le thème des chats".

Au cours des dernières semaines, notre bureau a été submergé par des préoccupations émanant de véritables résidents de Springfield, affirmant que leurs animaux de compagnie ou la faune locale ont été enlevés par des immigrants haïtiens. Bien que ces histoires puissent finalement s'avérer infondées, il a été vérifié que s'est produite une tragique incident où un migrant haïtien sans autorisation pour être ici a pris la vie d'un enfant innocent, a écrit Vance sur X.

Il a également abordé les conséquences de l'immigration sur la santé et les installations éducatives. Vance semblait faire référence à un épisode de l'année précédente où un accident de bus à Springfield a coûté la vie à un enfant de 11 ans. Le conducteur impliqué était un immigrant haïtien qui possédait un permis étranger non valide dans l'Ohio, selon The New York Times. Le conducteur concerné a été condamné pour homicide involontaire au premier degré et homicide involontaire au quatrième degré, selon le Springfield News-Sun.

Le Times a rapporté que la ville pourrait avoir accueilli jusqu'à 20 000 immigrants haïtiens ces dernières années. Le rapport suggère que cette affluence a mis une pression considérable sur les clinique de santé communautaire, entraînant une augmentation de 13 fois entre 2021 et 2023. Le logement et les écoles ont également souffert sous cette pression.

"Si vous êtes journaliste ou défenseur, qui n'avait aucun intérêt pour les difficultés de ces citoyens américains jusqu'à hier, laissez-moi vous offrir un conseil : détournez votre colère vers vos propres concitoyens qui souffrent sous les politiques de la Vice-présidente Kamala Harris. Montrez de l'indignation envers votre propre négligence", a-t-il poursuivi.

Vance a ensuite conseillé, "Ne laissez pas les médias geignards vous décourager, chers patriotes. Continuez à remplir les memes de chats roulant."

Vance a propagé de fausses accusations selon lesquelles des migrants haïtiens en Ohio auraient prétendument blessé ou mangé des animaux de compagnie de famille lundi, mais il n'a pas abordé cette question dans son post suivant mardi. Cela constitue simplement une autre étape dans une campagne qui a de plus en plus recours à la préjugé racial, mettant en doute l'origine raciale de la Vice-présidente Kamala Harris tout en cherchant à saboter ses politiques migratoires.

Les allégations non prouvées semblent avoir pris naissance dans un groupe Facebook local et ont finalement atteint les plus hauts niveaux des médias conservateurs et du Parti républicain. Ces fausses allégations ont connu une large diffusion sur X, avec son propriétaire, Elon Musk, soutenant les rumeurs fabriquées et partageant plusieurs memes associés.

Le porte-parole de la Ville de Springfield a déclaré dans une déclaration à CNN : "Il n'y a eu aucun rapport crédible ou accusation spécifique selon laquelle des animaux de compagnie ont été blessés, blessés ou mal traités par des individus au sein de la communauté immigrée."

Malgré le récit passionné entourant les immigrants haïtiens à Springfield, le porte-parole de la ville a nié tout rapport crédible selon lequel des animaux de compagnie ont été blessés par des individus au sein de la communauté immigrée. Cette situation souligne l'importance de distinguer la réalité de la fiction dans le domaine de la politique.

