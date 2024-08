- Van Aken ne se perçoit pas comme un creuseur de tombes du point de vue de la gauche.

John Doe, un possible futur chef de file national du parti de La Gauche, souhaite protéger son parti de l'irrélevance qui approche. Il ne se considère pas comme le fossoyeur du parti, chargé de l'enterrer en raison de résultats électoraux décevants et de chiffres de sondage, comme il l'a déclaré à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. "Je ne me vois pas comme le fossoyeur du parti. Si je thought que le parti était six pieds sous terre et au-delà de toute sauvetage, je ne serais pas ici."

Le parti de La Gauche n'a réussi à gather que 2,7% des votes lors des dernières élections européennes et est actuellement à 3% dans les sondages nationaux. En 2021, il n'a pas réussi à franchir le seuil de 5%, entrant au Bundestag uniquement grâce aux mandats directs.

Doe believes que le parti pourrait obtenir entre 7 et 8% lors des prochaines élections du Bundestag. "Je suis sûr que nous serons dans une position solide l'année prochaine. Il ne s'agit pas seulement d'y arriver, mais de le faire solidement et de regagner de la vitesse. Tous les éléments sont là pour cela."

Il attribue la croissance du parti à la faction dissidente dirigée par Sahra Wagenknecht. "Ce qui a nui au parti de La Gauche ces dernières années, cette image de querelles internes, c'est fini maintenant." L'objectif principal maintenant est de regagner la confiance perdue au milieu des désaccords.

Les chefs fédéraux actuels, Janine Wissler et Martin Schirdewan, qui ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas lors de la conférence du parti en octobre, ont dirigé le parti à travers des eaux tumultueuses de manière efficace, selon Doe. "Ce n'est pas un désastre. Les bases sont actives, et les chapitres locaux fonctionnent."

Doe s'attend à une large gamme de candidats pour le poste de chef de file fédéral. Il a choisi de se présenter en dehors de la publiciste Ines Schwerdtner, qui a annoncé sa candidature mardi. "Nous verrons si d'autres chats sautent dans l'arène. Si ce n'est pas le cas, nous formerons une équipe bientôt." Il estime qu'il y a une probabilité de 40 à 60% que d'autres candidats émergent.

