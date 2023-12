Faits marquants de l'histoire

Valentino Rossi a été éliminé dans le chaos du MotoGP italien

Jorge Lorenzo remporte le MotoGP italien avec seulement 0,019 seconde d'avance

Valentino Rossi, le favori de la foule, est contraint à l'abandon au huitième tour

Andrea Iannone rejoint Lorenzo et Marquez sur le podium

Bien que la grande majorité des 100 000 spectateurs aient réclamé une victoire de Valentino Rossi, ce n'était pas le jour de l'Italien. Jorge Lorenzo a remporté sa troisième victoire de la saison, augmentant son avance au championnat sur le terrain du "Docteur".

Le triomphe de Lorenzo a été assuré par seulement 0,019 seconde de son rival Marc Marquez, qui n'a pas pu empêcher son compatriote espagnol d'attraper son sillage et de le devancer au poteau.

Le pilote Ducati Iannone, qui avait une chose à prouver, s'est battu durement avec son coéquipier Andrea Dovizioso, pour finalement s'emparer de la troisième place et battre la vitesse la plus rapide jamais enregistrée par une moto de MotoGP, soit 354 km/h (220mph).

Un préambule conséquent

La préparation de la course est à elle seule digne d'un roman. Après l'annonce de Lorenzo de quitter Yamaha pour Ducati la saison prochaine, le paddock attendait que le manège s'arrête.

Maverick Viñales a confirmé son départ de Suzuki pour devenir le coéquipier de Rossi.

Iannone, quant à lui, laissera sa place à Lorenzo chez Ducati et remplacera Viñales chez Suzuki.

Ces changements, annoncés alors que les motos sortaient des camions de l'équipe sur le circuit du Mugello, ont ajouté du piment à une séance de qualification haletante.

Jusqu'à la fin, il semblait que Viñales prendrait la pole position, avant qu'un tour fulgurant de Rossi ne pousse le vétéran à la première place. Les tribunes bondées qui entourent ce circuit idyllique explosent de joie.

L'événement principal

Au début, la course semble avoir été écrite par le scénariste personnel de Rossi. Mais les choses se sont déroulées différemment et, comme toujours, l'inévitable mouche du coche s'est avérée être Lorenzo.

La Yamaha du champion du monde a craché le morceau depuis la deuxième ligne de la grille de départ, atteignant le premier virage en tête.

Viñales, en revanche, a pris un départ désastreux et s'est retrouvé à la 11e place après un problème avec l'électronique de sa moto.

Rossi, encouragé par une foule partisane, a gardé le rythme avec Lorenzo - les deux motos traversant des nuages de fumée jaune émanant des fans du favori local.

Mais une fumée d'un autre genre signale la fin de la course de l'Italien.

Au huitième tour, la fumée a commencé à sortir de sa moto et, à la consternation de la majorité des spectateurs, Rossi a sorti sa Yamaha de la piste.

Lorsqu'il est finalement rentré aux stands, à bord d'un scooter, il est entré dépité dans le garage de l'équipe, la visière baissée.

Le spectacle continue

De retour sur la piste, Lorenzo est poursuivi par un autre ennemi de Rossi, le pilote Honda Marquez.

La bataille entre les deux Ibères a été suivie d'une bataille tout aussi intense entre les deux Ducati.

Mais Iannone a déploré la bataille qui a fait perdre du temps à son coéquipier : "Nous nous sommes doublés plusieurs fois et nous avons perdu un peu de temps ; après l'avoir doublé, je n'avais plus aucune chance de rattraper les deux pilotes de tête".

Dovizioso, dont la chance l'a toujours abandonné cette saison, s'est plaint d'un douloureux problème de pompe au bras.

"Au milieu de la course, j'ai eu un problème de pompe dans le bras droit et j'ai perdu beaucoup de force", a déclaré Dovizioso. "Cela m'a obligé à baisser mon rythme, mais surtout à commettre quelques erreurs".

À trois tours de la fin, Marquez a attaqué et a brièvement pris la tête.

Lorenzo riposte, reprend la première place, mais dans le dernier tour, un dépassement audacieux du jeune homme lui permet de prendre la tête dans le dernier virage.

Incroyablement, il restait un dernier rebondissement : Lorenzo a rattrapé le sillage de Marquez et l'a devancé sur la ligne d'arrivée, avec seulement 0,019 seconde d'écart entre les deux.

Réaction

"J'ai fait la meilleure course possible aujourd'hui, j'ai vraiment tout essayé". Marquez soupire. "J'ai pris plusieurs risques pour essayer de gagner, mais dans la dernière ligne droite, Jorge m'a distancé. Maintenant, nous devons continuer à travailler sur l'accélération car nous avons encore quelques lacunes dans ce domaine".

Un Lorenzo épuisé a parlé de son incrédulité à battre la Honda : "J'ai essayé de m'échapper, en poussant beaucoup sur les changements de direction et j'ai utilisé beaucoup d'énergie et j'ai pensé que je n'en avais peut-être pas assez pour me battre avec Marc pour la victoire", a-t-il déclaré après la course.

"Il a peut-être économisé plus d'énergie et était plus puissant à la fin, mais j'ai eu de la chance avec le moteur cette fois-ci. Aujourd'hui, si je m'étais battu avec Rossi ou Iannone, je n'aurais pas gagné.

Bien qu'il soit manifestement dévasté d'avoir raté sa course à cause d'un problème mécanique, Rossi s'est montré philosophe. "Le point positif, c'est que j'ai été compétitif tout au long du week-end et que j'étais fort", a-t-il déclaré aux journalistes. "J'aurais pu me battre pour la victoire.

La Catalogne est la prochaine étape. L'un des circuits préférés de Rossi, c'est aussi la course à domicile de Marquez. Il faut donc s'attendre à de nouveaux feux d'artifice sur et en dehors de la piste.

