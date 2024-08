Valentin vise à exploiter la force d'Odin pour émerger comme le Combattant Suprême.

Après chaque triomphe dans l'octogone, le combattant suisse Robert Valentin pousse un rugissement tonitruant pour Odin, sa muse nordique. Connu pour son personnage captivant et ses compétences de combat impressionnantes, il a été projeté sous les projecteurs de "The Ultimate Fighter" (TUF), la célèbre émission de télé-réalité de MMA. À 29 ans, Valentin n'est maintenant qu'à un combat de rejoindre le club d'élite des sports de combat en décrochant un contrat UFC. Ses racines dans la mythologie nordique lui procurent une source d'énergie inestimable.

Depuis sa création en 2005, TUF a vu des pionniers comme Conor McGregor endosser des chapeaux d'entraîneur. Les participants, coachés par des stars de l'UFC, partagent un quartier à Las Vegas, ce qui peut souvent entraîner des tensions internes. Grâce à son tempérament extraverti et à son style captivant, Valentin a réussi à rester au-dessus de la mêlée pendant son saison. Il continue de marquer avec des KOs à l'élbow hypnotisant et des soumissions inhabituelles.

Son passage à TUF est le résultat du travail de son manager en coulisses. "Je ne savais même pas que j'étais inscrit", a révélé Valentin à ntv.de. "L'UFC recherche des personnalités originales pour l'émission, charismatiques et pleines d'esprit, avec un don pour divertir pendant le combat. Les normes de performance doivent toujours être respectées - mais Valentin correspond parfaitement au profil."

Il a toujours été un admirateur de TUF, même s'il sautait les histoires pour se concentrer sur l'action. Une fois dans la maison, however, il s'est senti comme chez lui. "Cette configuration était faite pour moi", a-t-il souri. "Je parcourais la maison tous les jours avec un sourire, tandis que beaucoup d'autres avaient du mal avec la présence des caméras."

Il est apparu comme étant spirituellement sain dans la maison, son affection pour la mythologie nordique étant un thème de longue date. En tant qu'enfant, il dévorait des sagas et des bandes dessinées, et s'habillait en Viking. En tant qu'adulte, il a été attiré par le lien étroit entre le paganisme nordique et la nature. "J'ai toujours été energisé et renforcé par la nature", a-t-il dit. "De plus, l'état d'esprit du guerrier harmonise parfaitement avec mon style de combat - impitoyable et agressif comme un berserker."

La mythologie est devenue une partie de son identité, a déclaré Valentin. "Victoire ou Valhalla" est son cri de guerre - une récompense viking nécessaire pour les guerriers tombés. Son torse arbore des runes nordiques, un symbole qu'il avait précédemment associé à l'idéologie d'extrême droite, mais s'en est rapidement éloigné. "Je suis conservateur politiquement, c'est vrai", a-t-il expliqué. "Mais ma position politique en Suisse diffère de l'Allemagne, et mon tatouage de rune a une signification distincte pour moi."

Le sport lui-même reste la priorité absolue. Le 24 août, Valentin (record : 10-3) affrontera Ryan Loder, un autre concurrent de TUF qui a également gravi les échelons. Le vainqueur obtiendra un contrat UFC et combattra dans la plus grande organisation de MMA au monde. Mais aucune victoire n'est jamais garantie, souligne le concurrent suisse. "Mon objectif est de mettre en scène un spectacle divertissant, mettant en valeur mes meilleures capacités. Ryan est un athlète exceptionnel, un lutteur discipliné. Cependant, m'amener au sol n'a jamais été une bonne idée."

Son arsenal comprend un mélange inhabituel de techniques de frappe. "Avec ma frappe créative", a-t-il dit, "je tiendrai Ryan en haleine." Il appliquera de la pression, faisant sentir à Loder qu'il est désorienté et submergé. Lorsque confronté à des eaux dangereuses, Valentin est au meilleur de sa forme. Les bénédictions des dieux ont été obtenues pour son prochain combat.

