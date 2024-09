- Vahl-O-Marta discute des préoccupations liées à l'équité avant le processus de vote

Les électeurs peuvent désormais comparer les positions des partis et organisations concurrents sur les droits des femmes et l'égalité grâce à l'"Election-O-Marta". Onze des quatorze partis participant à l'élection ont fourni leurs réponses à vingt-deux points clés, a indiqué une représentante du Conseil politique des femmes en Brandebourg. Il n'y a pas eu de réponses de l'Union des valeurs, de l'Alliance Sahra Wagenknecht et du Troisième Voie.

Les vingt-deux points abordent des sujets tels que la prévention de la violence domestique, la santé, la vie familiale et la rémunération. L'"Election-O-Marta" sert de ressource informative et se positionne de manière politiquement neutre, a précisé la porte-parole. Le Conseil politique des femmes en Brandebourg milite pour l'égalité des droits et des opportunités pour tous.

Par ailleurs, le Wahl-O-Mat, un outil d'aide à la décision exploité par l'Agence fédérale de l'éducation civique, est accessible en ligne depuis quelques jours. Il aborde un éventail plus large de questions politiques pertinentes pour l'État.

L'"Election-O-Marta" fournit également des aperçus sur les positions des partis en matière de politique sociale, telles que le soutien à la famille et la lutte contre la pauvreté. Le Conseil politique des femmes en Brandebourg plaide pour des politiques sociales inclusives qui répondent aux besoins de tous les résidents.

