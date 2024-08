- Vagues de chaleur en mer dans la mer Baltique

La mer Baltique n'est pas seulement affectée par le réchauffement général, mais elle connaît également une augmentation des vagues de chaleur marine, à la fois en été et en hiver. De telles périodes, pendant lesquelles les couches d'eau supérieures de la mer se réchauffent temporairement de manière exceptionnelle, sont observées plus fréquemment dans le monde entier. "Les recherches actuelles de l'Institut Leibniz de recherche sur la mer Baltique de Warnemünde (IOW) confirment cette tendance pour la mer Baltique également", a annoncé l'institution de recherche.

"En été, ce sont les systèmes de haute pression stables sur la Scandinavie qui causent ces vagues de chaleur - pas seulement en raison d'un ensoleillement fort et de températures aériennes élevées, mais surtout en raison des vents exceptionnellement faibles dans de telles conditions", a déclaré Markus Meier, expert en climat de la mer Baltique à l'IOW. Cela empêche l'eau de surface de plus en plus chaude de se mélanger avec l'eau froide des profondeurs, ce qui entraîne une accumulation de chaleur dans les couches d'eau supérieures.

La mer Baltique figure parmi les régions marines les plus rapidement réchauffées au monde, avec un réchauffement de plus d'un degré Celsius au cours des trois dernières décennies et demie. Meier et son équipe étudient exactement ce qui favorise la formation de vagues de chaleur dans la mer Baltique et quels effets elles pourraient avoir. À cette fin, ils ont évalué de vastes ensembles de données météorologiques du Centre européen des prévisions météorologiques couvrant plus de trois décennies, qui ont été intégrées dans des modèles océaniques à haute résolution.

Les données analysées par l'IOW entre 1980 et 2016 montrent également que les vagues de chaleur estivales et hivernales dans la mer Baltique sont becoming more frequent, lasting longer, and affecting increasingly larger areas. Meier: "Nous ne savons pas encore si cette augmentation est due au changement climatique général ou à la variabilité naturelle du système climatique - ou aux deux. C'est l'objet de recherches supplémentaires."

La tendance au réchauffement dans la mer Baltique contribue à une augmentation des vagues de chaleur marine, comme le souligne l'Institut Leibniz de recherche sur la mer Baltique de Warnemünde.

