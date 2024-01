Vaccins ARNm : 5 choses à savoir

Katalin Karikó et Drew Weissman, tous deux de l'université de Pennsylvanie, ont réalisé cette percée en exploitant la puissance du matériel génétique connu sous le nom d'ARN messager, ou ARNm.

Leurs découvertes ont ouvert un nouveau chapitre de la médecine, ouvrant la voie à de nouveaux vaccins pour d'autres maladies infectieuses, dont la grippe, et à des traitements pour des maladies non infectieuses telles que le cancer.

Voici cinq choses à savoir sur les recherches de Karikó et Weissman, qui ont changé la donne, et sur les vaccins à ARNm.

Ce que fait l'ARNm

L'ARN messager, ou ARNm, est une forme d'acide nucléique qui indique aux cellules ce qu'elles doivent faire en fonction des informations contenues dans l'ADN.

Contrairement à l'ADN, qui agit comme un manuel d'instructions pour la vie contenue dans chaque cellule, l'ARNm est un morceau temporaire de code génétique qui peut créer une protéine ou réparer un dommage. Les chercheurs utilisent souvent l'analogie du livre de cuisine. L'ADN est un livre de recettes épais, tandis que l'ARN est la copie manuscrite d'une recette individuelle qui est froissée et jetée après usage.

Les scientifiques connaissent depuis longtemps l'ARNm, mais on pensait auparavant qu'il était trop instable pour servir d'outil thérapeutique.

Ce que les lauréats du prix Nobel ont découvert

La principale avancée de Karikó et Weissman a été de trouver un moyen de modifier les éléments constitutifs de l'ARN, appelés nucléotides, afin que notre corps produise une réponse immunitaire.

Robin Shattock, professeur d'infection et d'immunité des muqueuses à l'Imperial College de Londres, a déclaré que les "travaux fondamentaux" du couple pour comprendre comment configurer l'ARN étaient essentiels au succès du vaccin ARNm hautement efficace contre le Covid-19.

"Leurs travaux fondamentaux sur l'utilisation de nucléotides modifiés, les éléments constitutifs de l'ARN, pour éviter l'activation du système immunitaire inné, seront essentiels pour l'utilisation réussie des futurs vaccins ARN et des nouveaux médicaments à base d'ARN", a déclaré M. Shattock.

En quoi les vaccins à ARNm diffèrent-ils des autres vaccins ?

De nombreux vaccins utilisent des versions affaiblies ou mortes des virus qu'ils ciblent - pas assez pour faire une personne, mais une quantité qui fera réagir le système immunitaire de sorte que le corps produira des anticorps s'il rencontre le vrai virus. C'est ce qu'on appelle les vaccins vectoriels.

Une autre technique apparentée - employée dans les vaccins à sous-unités protéiques - utilise des morceaux purifiés d'un virus afin de déclencher une réponse immunitaire.

Toutefois, la mise au point de ces types de vaccins peut être longue et il peut être difficile de les modifier rapidement.

La technologie des vaccins basés sur l'ARN messager ne dépend pas d'une version modifiée du virus pour produire une réponse immunitaire. Elle utilise un ARNm modifié pour indiquer aux cellules de l'organisme de produire des protéines qui entraînent le système immunitaire à défendre l'organisme contre une maladie particulière.

Ce que l'équipe a surmonté

La fascination de Mme Karikó pour le potentiel thérapeutique de l'ARNm a commencé alors qu'elle était étudiante de troisième cycle en Hongrie et ne s'est jamais démentie malgré de multiples échecs, des pertes d'emploi, des doutes et un déménagement transatlantique. Sa conviction que l'ARNm pouvait être utilisé pour lutter contre les maladies a suscité le scepticisme, et les subventions qu'elle a demandées ont souvent été rejetées.

Mme Karikó, aujourd'hui professeur adjoint de neurochirurgie à la Perelman School of Medicine de Penn, a rencontré M. Weissman par hasard en 1997. Le comité Nobel a déclaré que l'expérience de Weissman en immunologie et l'expertise de Karikó en biochimie de l'ARN signifiaient que les deux scientifiques se complétaient bien.

"Je pense que ce qui est important, c'est que nous n'aurions pas pu arriver à ce résultat si nous n'avions pas été impliqués tous les deux", a déclaré M. Weissman, professeur de la famille Roberts pour la recherche sur les vaccins à la Perelman School of Medicine, dans une vidéo diffusée lundi par l'université de Pennsylvanie.

Leur étude novatrice a été publiée en 2005, 15 ans avant le début de la pandémie de Covid-19.

Thomas Perlmann, secrétaire général de l'Assemblée Nobel de médecine, a déclaré qu'à l'époque, il y avait de nombreux obstacles à surmonter avant de pouvoir utiliser la technologie sous forme de vaccin. Ces obstacles comprenaient la fabrication de l'ARNm en grandes quantités et la mise au point d'une méthode d'administration de l'ARNm dans les cellules. Toutefois, il a déclaré que leurs travaux fondamentaux ont permis aux vaccins Covid à base d'ARNm de prendre un "départ fulgurant" lorsque la pandémie est apparue.

Un potentiel au-delà de la lutte contre le Covid-19

L'avènement de la technologie des vaccins à ARNm a permis d'obtenir une protection sûre et forte contre le Covid-19. Mais les partisans du vaccin affirment que ce n'est qu'un début.

Les premières études suggèrent que la technologie de l'ARNm est prometteuse pour le traitement des cancers, notamment le mélanome et le cancer du pancréas, et elle est étudiée pour être utilisée dans les vaccins contre lagrippe saisonnière, le virus respiratoire syncytial (VRS)et le VIH.

D'autres pistes de recherche en cours sur l'ARNm incluent l'exploration d'une nouvelle voie pour traiter les maladies auto-immunes. La technologie de l'ARNm est également examinée en tant qu'alternative possible à la thérapie génique pour des maladies incurables telles que la drépanocytose.

