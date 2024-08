- Vacances en commun au Portugal

Légende du tennis Boris Becker (56) envoie des salutations estivales depuis le Portugal. Il profite de ses vacances avec ses deux fils aînés, Noah (30) et Elias Becker (24). Sur son compte Instagram, l'ancien champion partage une vidéo de différentes scènes de plage. "Becker boys réunis cet été au Portugal", a légende Becker, le vainqueur de six tournois du Grand Chelem.

Le trio est d'abord vu en train de se détendre dans un restaurant de plage, habillé de manière décontractée. Mais les scènes les plus impressionnantes sont celles où ils jouent et posent dans la mer, mettant en valeur leurs impressionnants abdos. Papa Boris a gardé sa chemise pour ces photos bras dessus bras dessous.

Son fils artiste Noah et Elias, fraîchement diplômé, ont partagé la vidéo dans leurs histoires Instagram sans commentaire. Elias a obtenu son diplôme de l'Université de New York en mai et travaille comme mannequin depuis un certain temps.

Les Fans Louent les Becker Boys

Les followers de Becker ont également apprécié ce qu'ils ont vu. "Superbes fils...superbe père", pouvait-on lire dans un commentaire. "Fabulous", "magnifique" et "un trio génial" figuraient parmi les autres commentaires, ainsi que de nombreux emojis de flammes et de cœurs rouges.

La Grande Famille de Boris Becker

Boris Becker a quatre enfants avec trois femmes différentes. De son premier mariage (1993-2001) avec Barbara Becker (57), il a eu ses fils Noah et Elias. Sa fille Anna Ermakova (24) est issue d'une liaison extraconjugale. Son troisième fils Amadeus (14) est issu de son deuxième mariage avec Sharlely "Lilly" Becker (48), qu'il a épousée en 2009 et avec laquelle il s'est séparé en 2018.

Boris Becker est avec Lilian de Carvalho Monteiro depuis quatre ans et est fiancé depuis mai de cette année.

