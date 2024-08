- Vacances d'été: Trop peu de dons de sang en Hesse

En Hesse, la Croix-Rouge allemande (DRK) signale que les réserves de sang sont progressivement en train de s'épuiser. "Nous avons environ 10 à 15 pour cent moins de dons que ce dont nous avons besoin pour une fourniture sécurisée", a déclaré Martin Oesterer du service de don du sang de la DRK. La demande des hôpitaux est actuellement plus élevée que l'offre de sang, en particulier pour les groupes sanguins A négatif et 0 négatif.

Plus de Touristes, Moins de Donneurs de Sang

"Il est toujours le cas en été que les donneurs sont en vacances", a déclaré Oesterer. Ceux qui ont été dans une zone à risque de paludisme comme la Thaïlande pendant leurs vacances ne peuvent pas donner pendant six mois après. Cet été, le championnat d'Europe de l'UEFA et les Jeux olympiques ont également contribué à cela : par exemple, certains matchs de football ont eu lieu à des moments où beaucoup de gens visitent habituellement les centres de don, selon Oesterer.

Thomas Steiner, porte-parole de l'Hôpital universitaire de Gießen et de Marburg, est resté calme. "C'est toujours un peu juste pendant les vacances", a-t-il déclaré. La situation d'approvisionnement est comparable à celle des étés précédents. "Nous nous préparons toujours à cela", a déclaré le porte-parole. L'Hôpital universitaire de Darmstadt a également déclaré qu'ils étaient "encore très bien approvisionnés".

Les Dons de Sang Possible Même en Températures Élevées

Ceux qui souhaitent donner du sang n'ont pas à attendre l'automne plus frais : le don de sang en été n'est pas nécessairement dangereux, bien que cette idée persiste, selon Oesterer. Boire beaucoup d'eau avant le rendez-vous, manger suffisamment et se reposer Afterwards - then blood donation can be done without any worries. There is also no longer an age limit.

En Hesse, la pénurie de dons de sang est également une préoccupation pendant l'été, car de nombreux donneurs sont en vacances ou assistent à des événements tels que le championnat d'Europe de l'UEFA et les Jeux olympiques. Malgré la diminution des dons, l'Hôpital universitaire de Gießen et de Marburg et l'Hôpital universitaire de Darmstadt affirment qu'ils sont encore bien approvisionnés.

Lire aussi: