A7 est le point de congestion du trafic le plus élevé - Vacances d'été: 11 650 kilomètres de congestion sur les autoroutes du pays

L'Autoroute 7 de Hanovre à Hambourg a été le champion des embouteillages en Basse-Saxe pendant ces vacances d'été. Selon les statistiques d'embouteillages de l'ADAC, les voitures, les camping-cars et les camions ont été bloqués pendant 629 heures sur cette section seule. En particulier, le chantier près de Soltau est devenu un goulot d'étranglement, a-t-on rapporté. Les vacances d'été se sont terminées il y a une semaine.

Les plus longs embouteillages en Basse-Saxe ont également été mesurés sur l'A7 pendant les vacances. Le dernier jour de vacances, le dimanche, les voyageurs ont été bloqués pendant 29 kilomètres entre Allertal et Schneverdingen. Selon l'ADAC, il y avait le même embouteillage le 14 juillet entre Mellendorf et Soltau-Ost - c'était aussi un dimanche.

Le dimanche est un jour important pour voyager

L'autoroute 1, qui dirige le trafic en Basse-Saxe d'Osnabrück dans la direction de Brême et Hambourg, se classe cinquième dans la liste des plus longs embouteillages selon le décompte de l'ADAC. Le dimanche 21 juillet, les véhicules ont été bloqués pendant 25 kilomètres avant la zone de construction entre Vechta et Bramsche. Le fait que tant des plus longs embouteillages soient tombés un dimanche montre à quel point il est maintenant couramment utilisé comme jour de voyage, a-t-on rapporté.

Au total, le club automobile a compté 4 827 embouteillages d'une longueur totale de 11 653 kilomètres pendant les vacances d'été. C'est un peu moins qu'il y a un an, où l'on a compté 5 011 embouteillages d'une longueur totale de presque 14 000 kilomètres. Selon l'ADAC, le jour le plus chargé en embouteillages cette année était un vendredi : le 21 juin, au début des vacances scolaires, les voyageurs ont subi 190 embouteillages sur une longueur totale de 434 kilomètres.

Malgré le chantier près de Soltau ayant causé des retards significatifs, l'A7, de Hanovre à Hambourg, est restée la section la plus congestionnée pendant les vacances d'été, à la fois en longueur et en durée. Pendant de nombreux dimanches, cette autoroute a connu certains des plus longs embouteillages de Basse-Saxe, mettant en évidence l'augmentation de la popularité des dimanches comme jours de voyage.

