- Utilisez ce gadget pour sentir les expériences cinématographiques aussi.

Pour les fans de films et de séries, il est difficile de résister à l'attrait de pouvoir sentir l'action. Dans un avenir proche, ce fantasme pourrait devenir réalité avec l'arrivée d'un nouveau gadget de la société américaine Elevated Perceptions, baptisé MovieScent. Prévu pour sortir en septembre, cet appareil promet une immersion totale dans les expériences home cinéma, permettant aux spectateurs de "sentir l'action", que ce soit en regardant un personnage déguster une pizza odorante à l'écran ou en suivant une aventure dans la jungle.

Elevated Perceptions, qui a déjà mis sur le marché le dispositif GameScent, présente MovieScent comme la prochaine grande chose. Selon le site associé, les utilisateurs pourront "découvrir leurs films préférés comme jamais auparavant".

Le dispositif, compatible avec tous les appareils TV, ordinateurs et consoles de jeux, est livré avec des flacons de fragrances. Ils peuvent être connectés à la TV via HDMI et contrôlés via une application. Une intelligence artificielle embarquée analyse le signal audio et libère des odeurs correspondant à la scène qui se déroule à l'écran.

En substance, MovieScent semble être une évolution de GameScent, qui était principalement destiné aux joueurs. Cependant, MovieScent est également censé fonctionner avec les jeux vidéo, bien qu'il reste flou si les deux dispositifs diffèrent outre leur direction d'odeurs incluses et leur marque.

À quoi sent "Anime" ?

Le kit de départ de MovieScent est censé inclure une variété d'odeurs, telles que "Restaurant", "Océan", "Tempête", "Forêt", "herbe fraîchement coupée" et "air propre" (pour neutraliser les odeurs). D'autres odeurs incluent "Pizza", "Jungle" ou "Nouvelle voiture", avec 36 autres en cours de planification. GameScent inclut "Forêt", "Tempête", "Explosions", "Tirs", "Voitures de course" et "air propre", qui sont censées durer de 4 000 à 5 000 pulvérisations chacune. Les odeurs prévues pour GameScent incluent "Sang", "Salle de sport" et "Anime".

Cependant, la sélection reste quelque peu limitée, car un appareil ne peut contenir que six flacons. Par conséquent, les utilisateurs doivent essentially deviner quelle odeur pourrait être appropriée pour une scène donnée. En réalité, seuls cinq notes d'odeurs peuvent être libérées à la fois, car une place est réservée à l'odeur neutralisante.

N'est-ce qu'un gadget ?

Alors que MovieScent promet une expérience cinématographique inoubliable, il reste à voir s'il peut tenir ses promesses. Le dispositif, avec un prix de vente suggéré d'environ 180 $, n'est pas encore sur le marché. Entre-temps, GameScent, qui se vend actuellement pour environ 150 $ sur Amazon, n'a pas encore pleinement convaincu les critiques.

Le portail "Shacknews" écrit que le dispositif "fonctionne étonnamment bien", mais les personnes ayant un odorat plus développé pourraient le trouver écrasant. PC Gamer, en revanche, a des mots beaucoup plus critiques, décrivant GameScent comme un gag cadeau de 20 $ qui est amusant, mais finalement destiné à la poubelle. Le YouTuber AlexiBexi n'est pas convaincu non plus, décrivant GameScent comme "un tas de ferraille complètement inutile qui ne devrait pas exister".

