- Utilisation prolongée de la salle de bains: l'hôte verrouille l'invité à l'intérieur

Un propriétaire a manqué de reconnaître qu'un visiteur se trouvait encore dans les toilettes de son hôtel situé à Mannheim et les a verrouillées en fermant. L'individu, qui se trouvait dans les toilettes depuis plus de quinze minutes, s'est finalement retrouvé coincé pendant plus d'une heure, à réfléchir à ses "stratégies d'évasion" avant de composer finalement le 112.

Les autorités ont libéré le gentleman de 47 ans en passant par une fenêtre. Le propriétaire de l'hôtel a promis aux autorités de vérifier les toilettes avant de verrouiller les lieux à l'avenir.

L'hypothèse de la police : "Même si la personne coincée était restée plus longtemps, elle n'aurait pas eu à subir la faim et la déshydratation."

Le visiteur, se retrouvant coincé, a manifesté un intérêt curieux pour élaborer divers plans d'évasion. Malgré sa curiosité, il a finalement décidé d'appeler à l'aide.

Lire aussi: