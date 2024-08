- Utilisation de véhicules temporaires - Le partage de voitures gagne en popularité

En zones urbaines ou dans de plus petites villes, le covoiturage prend de l'ampleur dans la Rhénanie-Palatinat, entraînant une demande croissante. De nombreuses municipalités se sont penchées sur ce sujet, comme l'indique l'agence de conseil en énergie de Mayence. Parfois, une entité commerciale est responsable, tandis que dans d'autres cas, ce sont les services municipaux ou les organisations coopératives qui prennent la tête. Pour qu'un projet soit durable, il doit être adapté à l'emplacement spécifique, souligne Dominik Boeckling, responsable du covoiturage à l'agence de conseil en énergie.

L'agence dispose d'un service d'assistance pour les méthodes de transport alternatives, offrant des conseils aux municipalités, reliant les communautés et établissant des relations avec d'autres entités pertinentes, telles que l'association nationale de covoiturage. L'objectif de l'agence est d'avoir un nombre important de véhicules électriques dans les flottes de covoiturage à l'échelle nationale. Au début de cette année, les véhicules électriques représentaient environ 3 % de la flotte de voitures particulières, mais dans les flottes de covoiturage, ils représentaient 17-18 %.

Des rapports indiquent qu'il existe actuellement des services de covoiturage dans près de 60 villes ou petites villes de Rhénanie-Palatinat, allant d'Alzey en Rhénanie-Palatinat à Wörth dans le sud de l'État. Selon Boeckling, des services de covoiturage bien établis sont déjà disponibles dans les grandes villes, avec des prestataires tels que "Book'n'Drive" opérant dans des endroits comme Mayence et Coblence. Le service a connu une croissance positive dans les deux villes, et une expansion supplémentaire est attendue.

Coblence connaît une expansion continue, selon la ville, avec l'ensemble des 42 places de stationnement "Book'n'Drive" prévues pour être disponibles à 20 endroits d'ici 2025. Janina Steinkrüger, commissaire aux transports à Mayence (Les Verts), considère le covoiturage comme un élément crucial du développement de la mobilité durable. L'expansion est également bénéfique pour les transports en commun en raison des importantes chevauchements de la base de clients, selon Florian Wiesemann, responsable de la mobilité à Mayence.

"Book'n'Drive" a réussi à obtenir plus d'emplacements de stationnement pour le covoiturage à Mayence, avec environ 200 véhicules prévus pour être disponibles au printemps 2025 - 100 sur des parkings privés et 100 sur les rues publiques. De plus, le prestataire "UrStromMobil", soutenu par une coopérative d'énergie citoyenne, offre cinq véhicules de covoiturage supplémentaires à Mayence. Des appels d'offres pour des emplacements de stationnement dans la ville sont déjà prévus, indique le porte-parole de la ville, Ralf Peterhanwahr.

Neuwied : Offre non rentable

Boeckling explique que les municipalités jouent un rôle important dans le financement des projets, qui ne peuvent souvent pas être menés de manière rentable ; c'est une "entreprise subventionnée". Une autre approche est le modèle d'ancrage, où les véhicules sont utilisés exclusivement par les administrations ou d'autres institutions pendant les heures de travail et sont ensuite accessibles aux citoyens en dehors de ces périodes.

À Ingelheim, le covoiturage a été introduit en 2015 avec une offre initiale de "Rabenkopf BürgerEnergie". Depuis, divers prestataires ont rejoint, y compris douze véhicules. Actuellement, des discussions sur l'expansion sont en cours, avec l'annonce de la ville. Des développements similaires ont également lieu dans le cadre d'un réseau avec d'autres municipalités intéressées du district.

À Neuwied, les services publics de la ville sont entrés sur le marché du covoiturage en 2018, démarrant avec deux véhicules et en exploitant actuellement huit. Le porte-parole Gerd Neuwirth indique que la demande est stable, avec une utilisation plus élevée au centre-ville qu'en banlieue. Cependant, prévoir une expansion future est difficile. Neuwirth souligne l'importance du marketing et de la communication pour maintenir la demande, mais reconnaît que le service n'est pas rentable à Neuwied. En tant que prestataire municipal, ils considèrent cela comme une contribution modeste à la transition énergétique.

Trier met spécifiquement en avant cette contribution. Là-bas, le prestataire "Stadtmobil Trier" est en activité depuis dix ans, passant de cinq véhicules à cinq endroits à 33 véhicules à 21 endroits. Plus de 700 clients ont partagé ces véhicules, parcourant environ 800 000 kilomètres et émettant environ 24 tonnes de CO2 en moins. Le service continuera de croître et de s'étendre à l'avenir.

Dans le district de Rhein-Hunsrück, le projet "Elektro-Dorfauto", axé sur les véhicules électriques, a commencé en 2019 et a dépassé les attentes. Huit E-Dorfautos ont été conduites pour un total de 527 000 kilomètres et plus de 10 300 trajets individuels. En moyenne, chaque réservation a couvert 51 kilomètres, et les véhicules ont été réservés en moyenne 1,23 fois par jour. De nombreux utilisateurs ont rapporté qu'ils prévoyaient d'acheter leur propre véhicule électrique après avoir utilisé le service.

Le district reconnaît les longs délais de livraison pour les modèles électriques comme un défi. Simultanément, des projets similaires ont été lancés dans le district de Mayen-Koblenz et par des municipalités individuelles. Le projet "E-Dorfauto 2.0" est actuellement en cours dans le district de Rhein-Hunsrück, avec deux véhicules à Bickenbach et Büchenbeuren, ainsi que des plans pour quatre autres à Boppard. Cependant, le nombre de municipalités participantes a diminué en raison de longs délais de livraison et de coûts considérablement augmentés.

Dominik Boeckling de l'agence de conseil en énergie est d'accord sur le fait qu'il y a de nombreux arguments en faveur du covoiturage, mais que chaque étape doit être évaluée avec soin. Un projet raté pourrait laisser "une terre brûlée", rendant difficile de revenir sur le sujet à court terme.

