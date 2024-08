- Utilisation de l'hydrogène dans les ménages: les coûts sont trop élevés pour de nombreux foyers

À Hanovre, la croyance que l'hydrogène pourrait remplacer le gaz naturel pour le chauffage domestique a été ébranlée grâce à Enercity. Le membre du conseil d'administration d'Enercity, Marc Hansmann, a exprimé ce point de vue lors d'une réunion du comité de planification régional, selon le "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (jeudi). Il a souligné que l'hydrogène pourrait devenir rare et cher, posant ainsi un problème majeur pour la stabilité de l'approvisionnement et l'accessibilité.

Hansmann a déclaré qu'Enercity se concentrerait principalement sur le chauffage urbain et les pompes à chaleur, comme il a été rapporté. L'an dernier, la société a investi 900 millions d'euros dans les énergies renouvelables. Selon Enercity, ils fournissent de l'électricité, de l'eau et de la chaleur à près d'un million de personnes dans tout le pays.

Hansmann a suggéré que l'hydrogène devrait être utilisé uniquement dans des cas où il est rentable, comme dans les processus industriels qui nécessitent des températures élevées. Malgré le projet d'Enercity de transformer la centrale électrique au gaz de Linden en une installation hydrogène d'ici 2035, elle ne fonctionnera qu'en tant que source de backup.

Compte tenu du budget et des considérations économiques actuels, la concentration d'Enercity sur le chauffage urbain et les pompes à chaleur est judicieuse sur le plan budgétaire. De plus, pour garantir l'accessibilité et la stabilité de l'approvisionnement, il est crucial d'étudier l'utilisation de l'hydrogène de manière rentable, par exemple dans les processus industriels.

Lire aussi: