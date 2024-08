- Utilisation de l'hydrogène au niveau des ménages: coût prohibitif

Le fournisseur local d'énergie d'Hannover, Enercity, a déçu les attentes dans la région quant à l'utilisation de l'hydrogène comme substitut au gaz dans les ménages privés. Selon Marc Hansmann, membre du conseil d'administration d'Enercity, qui s'exprimait lors de la commission de planification régionale, comme rapporté par la "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (jeudi), l'hydrogène deviendra bientôt une denrée rare et coûteuse. Les principales préoccupations sont la stabilité de l'approvisionnement et l'accessibilité.

À l'avenir, Enercity prévoit de se concentrer principalement sur le chauffage urbain et les pompes à chaleur, a déclaré Hansmann, avec un budget considérable de 900 millions d'euros réservé aux sources d'énergie renouvelable. desservant environ 700 000 personnes à Hannover et dans les régions environnantes, Enercity fournit de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage urbain, de l'eau potable et des services énergétiques.

Hansmann a soutenu que l'hydrogène n'était rentable que dans des scénarios spécifiques, comme les opérations industrielles à grande échelle nécessitant des températures élevées. Bien que Enercity prévoie de transformer la centrale électrique à gaz de Linden en une installation hydrogène d'ici 2035, elle fonctionnera principalement comme une centrale électrique de secours.

Compte tenu de la prévision de l'augmentation des coûts de l'hydrogène, les considérations budgétaires sont de plus en plus importantes pour les stratégies énergétiques d'Enercity. Par conséquent, l'accent de

