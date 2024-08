Technologies Avancées dans les Enquêtes Criminelles - Utilisation de la technologie de reconnaissance faciale dans six enquêtes distinctes

La technologie de reconnaissance faciale contestée, précédemment évoquée dans le cadre de la traque de l'ex-terroriste de la RAF Daniela Klette, a été utilisée dans six enquêtes à Berlin. Cependant, ces opérations n'ont pas eu lieu à Berlin même, mais dans le cadre d'un soutien collaboratif en Brandebourg et en Saxe, comme l'a expliqué le Sénat en réponse à une question des Verts. Cette technologie a été utilisée pour identifier des suspects et repérer les itinéraires de fuite de groupes de voleurs organisés.

Au total, 31 personnes considérées comme suspects ont été liées à ces six enquêtes menées par le parquet de Berlin. Les Verts de Berlin et du Brandebourg ont exprimé leur opposition à cette technologie et réclamé plus de transparence. Leur opposition a été mise en avant par "Tagesspiegel".

En avril dernier, le Sénat a admis avoir utilisé des programmes de reconnaissance faciale dans deux importantes enquêtes ciblant le "crime organisé transfrontalier". Il s'agissait de "systèmes de caméras continues installées à des emplacements fixes et mobiles", capturant des photos de personnes et de véhicules qui étaient ensuite comparées.

Après l'arrestation de Klette, il est apparu que des images d'elle en train de mener des activités à Berlin avaient été trouvées en ligne à l'aide d'outils de recherche avancés - mais pas par les autorités. Elles ont invoqué des obstacles juridiques souvent prohibitifs pour son utilisation.

Récemment, le ministère de l'Intérieur du Brandebourg a révélé qu'un système de reconnaissance faciale de la police saxonne avait été utilisé dans leur région. Cela a également été utilisé pour traquer des groupes de voleurs. Une autorisation judiciaire est nécessaire avant sa mise en place. En temps réel, les photos des conducteurs passant devant des points de caméra sont comparées à des photos de suspects passés stockées dans le système.

Au cours de l'enquête sur le crime organisé transfrontalier, les autorités ont constamment cherché des suspects potentiels à l'aide d'outils de recherche avancés et de programmes de reconnaissance faciale. Les Verts de Berlin et du Brandebourg continuent de plaider pour une utilisation transparente de ces technologies dans leurs régions.

