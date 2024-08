- Utilisation à grande échelle des pompiers dans les bâtiments universitaires

Environ 100 pompiers ont été déployés pour lutter contre un incendie dans un bâtiment de l'Université libre de Berlin (ULB) à Dahlem. Un incendie s'est déclaré sur le toit d'un bâtiment en construction, a déclaré un porte-parole des pompiers. La cause de cet incendie reste inconnue. Les pompiers ont réussi à maîtriser rapidement l'incendie. Aucun blessé n'a été signalé, selon le porte-parole.

Cependant, il y a eu une importante émission de fumée. Des panaches de fumée épaisse se sont élevés dans la partie sud-ouest de Berlin. Selon les informations de circulation, la Takustraße entre Arnimallee et Schwendenerstraße a été fermée en raison de l'incident.

L'Université libre de Berlin (ULB) a officiellement remercié les pompiers pour avoir éteint rapidement l'incendie. Despite the incident, academic activities at the Free University are expected to resume as planned, assured an FU spokesperson.

