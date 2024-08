Usher tourne les fans contre lui-même.

Usher était initialement prévu pour lancer sa tournée "Past Present Future" le mercredi soir à Atlanta. Cependant, le chanteur américain a dû annuler le spectacle à la dernière minute. Dans un communiqué, il a expliqué qu'il avait besoin de récupérer d'une blessure, laissant ses fans furieux.

Le chanteur de R&B américain Usher a déçu ses fans en annulant sa première performance de la tournée "Past Present Future" à Atlanta le mercredi soir, quelques heures seulement avant son début. Bien qu'il ait fourni une raison pour l'annulation dans un long communiqué publié sur Instagram, de nombreux fans estiment qu'il est trop tard.

"I've dedicated 100% of my blood, sweat, and tears over my 30-year career to delivering the best performance and giving my fans an unforgettable experience," Usher a écrit dans le communiqué. "I intended to do the same on this tour, but I have to postpone tonight's show to a later date to give my body time to rest and heal."

Usher a rassuré les fans qu'ils auraient toujours "something from the past, something from the present, and a unique look into the future" à la représentation reprogrammée, mais il a également exprimé ses regrets d'avoir déçu ses fans. "The last thing I want to do is let down the fans who have been eagerly awaiting the start of this tour," il a dit. Selon Variety, Usher se remet d'une blessure non spécifiée.

Alors que certains fans comprennent la situation d'Usher, de nombreux fans qui prévoyaient d'assister au spectacle le mercredi soir sont furieux. "As a fan for 30 years, I have a right to my feelings," a commenté un fan. "I made arrangements for a babysitter, car rental, gas, hotel, work, hair, nails, etc. If he's sick, I understand, but I still have costs!"

De nombreux fans qui ont pris congé du travail pour assister au concert sont particulièrement déçus, car les travailleurs américains n'ont pas le droit légal aux congés payés et de nombreux ne reçoivent aucun congé payé. "I took off for absolutely nothing," ont commenté plusieurs fans. "This is crazy. The industry needs to figure out how to reschedule concerts better... if I didn't live here, I'd be pissed."

Un fan a écrit, "I drove hours to see you tonight. All the rehearsal videos you posted (...) and now you're postponing the opening night? You had since February to get everything ready. I'm very upset. You knew this since last night, but I bet you're doing the concerts on Friday and Saturday." Another fan simply said, "Get an IV and move your ass!"

Il est actuellement incertain si les deux spectacles restants prévus pour ce week-end à l'aréna State Farm d'Atlanta auront lieu comme prévu. Après cela, la tournée doit continuer avec des spectacles supplémentaires aux États-Unis et au Canada à l'automne, avec des dates européennes prévues pour 2025, y compris des arrêts à Londres, Paris, Amsterdam et Berlin. Les spectacles de Berlin sont prévus pour les 1er, 2 et 4 mai à l'Uber Arena.

Malgré l'annulation du spectacle d'Atlanta, les fans d'Usher attendent toujours avec impatience 'The entertainment' qu'il a promis, avec des éléments uniques de son passé, de son présent et de son futur, à la représentation reprogrammée.

Les fans qui ont dû prendre congé du travail pour assister au spectacle original expriment leur frustration, car ils se sentent trahis et ont subi des coûts importants, mettant en évidence le manque de protections légales pour les travailleurs américains sans congé payé.

