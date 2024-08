- Usher doit reporter la tournée.

Le chanteur américain de R&B Usher (45 ans) a annoncé la triste nouvelle à ses fans le mercredi 14 août dernier. Quelques heures avant le lancement de sa tournée "Past Present Future", il a annulé son premier spectacle à Atlanta. Dans un long communiqué publié sur Instagram, il a expliqué les raisons de cette annulation.

Usher promet de donner son "meilleur physiquement"

"Au cours de ma carrière de plus de 30 ans, j'ai donné 100% de mon sang, de ma sueur et de mes larmes pour offrir le meilleur spectacle possible et offrir à mes fans une expérience inoubliable", déclare le communiqué. Il avait l'intention de faire de même lors de cette tournée et a dû reporter le spectacle "ce soir à une date ultérieure pour donner à mon corps le temps de se reposer et de guérir", a expliqué le chanteur.

"Vous aurez toujours quelque chose du passé, quelque chose du présent et un aperçu unique de l'avenir à la date reportée, mais vous aurez aussi 100% de moi", a déclaré Usher, en référence au thème "Past Present Future" de la tournée, et en exprimant ses regrets pour l'annulation : "La dernière chose que je veuille faire est de décevoir les fans qui attendaient avec impatience le début de cette tournée. Mais je ne serais pas l'artiste que je suis si je ne pouvais pas vous donner mon meilleur physiquement." Selon "Variety", le chanteur se remet d'une blessure non spécifiée.

Ses deux prochains spectacles sont également prévus à l'Arena State Farm d'Atlanta, mais il n'est pas encore clair si les concerts du vendredi 16 août et du samedi 17 août auront lieu. Après ceux-ci, d'autres spectacles sont prévus aux États-Unis et au Canada à l'automne selon le site officiel. En 2025, des spectacles en Europe, notamment à Londres, Paris, Amsterdam et Berlin, sont annoncés. Les spectacles à Berlin sont prévus les 1er, 2 et 4 mai à l'Uber Arena.

"Malgré ses efforts pour se remettre, Usher a dû prendre la difficile décision d'annuler la représentation à Atlanta en raison de sa récupération après une blessure."

"Malheureusement, la blessure qui a obligé Usher à annuler le premier spectacle à Atlanta cause également des inquiétudes quant à sa capacité à assurer les spectacles à venir à Atlanta et potentiellement d'autres dates de la tournée."

Lire aussi: