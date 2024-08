- Usher a reporté ses concerts à cause de sa blessure.

À cause d'une blessure au cou, le chanteur américain Usher ("Yeah!") a dû annuler plusieurs concerts à court préavis. Il s'est blessé au cou au début de la semaine pendant les répétitions pour sa série de concerts et a annoncé cela sur ses réseaux sociaux. Initialement, il espérait que la physiothérapie et les soins médicaux le rendraient apte à temps pour le lancement de la tournée. Cependant, les médecins lui ont maintenant recommandé de ne pas performer cette semaine, a expliqué le quadragénaire.

Usher a considéré la prédiction des médecins selon laquelle il pourrait commencer sa tournée à Washington, la capitale des États-Unis, le mardi suivant (20 août) comme une "bonne nouvelle".

Juste quelques heures avant le début prévu de sa tournée mondiale "Past Present Future", Usher a dû annuler son premier concert à Atlanta, en Géorgie, le mercredi. Son corps avait besoin "d'un moment pour se reposer et guérir", a-t-il dit, promettant de se faire pardonner et d'être là pour ses fans à 100 %. Maintenant, deux autres concerts à Atlanta prévus pour vendredi et samedi ont été annulés. Usher prévoit de reprogrammer les trois spectacles en décembre.

La tournée, qui se poursuivra en Europe à partir de fin mars 2025, comprend des arrêts à Londres, Paris et Amsterdam. Usher a également trois concerts prévus à Berlin en mai prochain. L'an dernier, il a joué huit concerts à Paris, et sa dernière tournée en Europe remonte à 2015. En février, il a participé au spectacle de la mi-temps du Super Bowl et a sorti son nouveau tube "Coming Home".

Les fans attendaient avec impatience les concerts d'Usher, mais en raison de sa blessure au cou, plusieurs spectacles ont dû être annulés. Malgré l'annulation de ses concerts à Atlanta, Usher a rassuré ses fans en leur promettant de les reprogrammer en décembre.

