- Usher a reporté sa tournée.

Moins de heures avant le coup d'envoi prévu de sa "Past Present Future" world tour, le chanteur américain Usher ("Yeah!") a annulé son premier concert à Atlanta (État de Géorgie, États-Unis). Il a dû reporter sa performance car il ne pouvait pas donner son meilleur physiquement, comme il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Son corps avait besoin d'un moment pour se reposer et guérir. Il a promis de se faire pardonner et d'être là à 100% pour ses fans. Il n'a pas fourni de raisons spécifiques pour cette annulation de dernière minute. Seulement deux jours plus tôt, il avait fait allusion à sa présence prévue à Atlanta.

Selon l'itinéraire de la tournée, les prochains concerts sont prévus pour vendredi et samedi à Atlanta. Jusqu'à la fin novembre, des douzaines de spectacles sont prévus aux États-Unis et au Canada. La "Past Present Future" world tour doit ensuite se poursuivre en Europe à partir de la fin mars 2025, avec des arrêts à Londres, Paris et Amsterdam. Le musicien R&B a également prévu trois concerts à Berlin pour le début mai.

L'an dernier, il a donné huit concerts à Paris, et avant cela, il était pour la dernière fois en tournée en Europe en 2015. En février de l'année dernière, il a interprété la mi-temps du Super Bowl, et il a également sorti son nouveau tube "Coming Home".

Malgré l'annulation de son concert d'ouverture, Usher a rassuré les fans qu'il reviendrait à Atlanta avec toute son énergie une fois que son corps aura eu le temps de se reposer et de guérir. La "Past Present Future" world tour comprend de nombreux concerts aux États-Unis et au Canada, notamment des spectacles à venir à Atlanta, Boston et Toronto.

