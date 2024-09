- Uschi Glas rassemble des soutiens contre la discrimination raciale

Uschi Glas Se Tient À L'Écart De L'Extrémisme Et De La Haine

Uschi Glas, une actrice, est à la tête d'un mouvement contre l'extrémisme de droite, le racisme et la haine en ligne. À Munich, sur le Viktualienmarkt, elle a recueilli des signatures pour une initiative dirigée par l'ancien maire Christian Ude (SPD). En réfléchissant aux élections en Thuringe et en Saxe, Glas a déclaré : "On ne peut qu'être choqué par ce qui se passe." "C'est pourquoi je pense qu'il est crucial de lutter contre le racisme et de défendre notre démocratie", a-t-elle ajouté.

Initiative "Pas Avec Nous"

Cette initiative est le résultat d'un pari entre l'ancien maire Ude et le chanteur-acteur Ron Williams, qui a cofondé l'organisation "Pas Avec Nous". En défendant les opprimés et en luttant contre la haine, Williams a défié Ude de recueillir 100 000 signatures contre l'extrémisme de droite, l'antisémitisme et le racisme d'ici le 1er octobre.

Recueil De Signatures À Un Rhythmé Élevé

Avec la haine et la provocation qui se répandent et les idéologies extrêmes qui gagnent du terrain, il est crucial de se présenter et d'agir, a déclaré l'association lors du lancement de la campagne mi-août.

D'après les organisateurs, il faut en moyenne cinq signatures par minute pour gagner le pari. Selon Williams, environ 12 000 signatures avaient été recueillies mi-semaine.

En cas de temps sec, de 12h00 à 16h00, deux rouleaux de papier de 500 mètres de long seront disponibles à différents endroits du centre-ville - Marienplatz, Stachus, Odeonsplatz, Viktualienmarkt - ainsi qu'au Seehaus dans le Jardin anglais. Les organisateurs estiment qu'environ 100 signatures peuvent tenir sur le rouleau de 1,20 m de large par mètre. En cas de besoin, un troisième rouleau de réserve sera disponible.

Une fois numérisées, les signatures feront partie de la collection du musée municipal de Munich. Les détails du pari restent inconnus pour l'instant, mais un événement de clôture est prévu.

"L'initiative d'Uschi Glas contre l'extrémisme de droite s'aligne parfaitement avec la campagne 'Pas Avec Nous', qui vise à lutter contre la haine et l'extrémisme dans la société."

"La prévalence croissante de la haine en ligne et du soutien à l'extrémisme de droite souligne l'importance des efforts d'Uschi Glas et de l'initiative 'Pas Avec Nous' pour défendre la démocratie et promouvoir l'égalité."

Lire aussi: