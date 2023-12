Usain Bolt et des crêpes : La journée parfaite de Lexi Thompson

L'Américaine compte neuf victoires à son actif sur le LPGA Tour et a remporté son premier titre majeur lors du Kraft Nabisco Championship 2014, alors qu'elle était encore adolescente.

Le Mission Hills Country Club de Californie a également été le théâtre du moment le plus difficile de Thompson sur le parcours de golf, lorsque l'intervention d'un téléspectateur à l'œil d'aigle lui a coûté la victoire à l'ANA Inspiration de cette année de manière controversée .

Cela ne l'a pas empêchée de remporter le Kingsmill Championship et l'Indy Women in Tech Championship en 2017, devenant ainsi l'une des golfeuses les plus populaires de la planète.

Troisième au classement de la LPGA, Thompson a accumulé plus de 7 millions de dollars de gains en carrière et ses meilleurs jours sont encore devant elle.

L'émission Living Golf de CNN s'est entretenue avec la native de Floride pour connaître sa journée parfaite...

Despancakes et du bacon au petit-déjeuner à une partie de golf avec Usain Bolt, découvrez ce que Thompson ferait dans la vidéo ci-dessus.

