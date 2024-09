Uriner sur le trottoir, ressentir du regret pour son compagnon.

Au début du mandat de Hansi Flick à FC Barcelone, tout se passait bien avec cinq victoires lors de leurs cinq premiers matchs. Cependant, la première rencontre en Ligue des champions a mal tourné pour le prestigieux club. Le gardien national allemand, Marc-André ter Stegen, a été tenu responsable de la défaite 1:2 (1:1) contre l'AS Monaco. Ter Stegen a admis son erreur à la 10ème minute, où sa passe à Eric Garcia, le défenseur central, était mal ajustée, entraînant un carton rouge pour Garcia et un désavantage considérable pour l'équipe.

La passe de Ter Stegen à Garcia était si mal exécutée que Garcia n'a pas pu contrôler le ballon, entraînant une faute sur Takumi Minamino. L'arbitre Allard Lindhout n'a eu d'autre choix que de sortir le carton rouge. Ter Stegen a exprimé ses regrets pour la situation, déclarant : "Nous n'avons pas bien communiqué à ce moment-là. Je suis désolé pour Eric car il a dû en payer le prix, et nous avons dû jouer avec un joueur de moins pendant presque 80 minutes." Cet avantage a été trop difficile à surmonter pour Barcelone.

L'AS Monaco a rapidement égalisé le score après l'ouverture du score de Maghnes Akliouche pour Barcelone à la 16ème minute, avec leur premier but en Ligue des champions marqué par Lamine Yamal à la 28ème minute. Les choses ont empiré pour Barcelone lorsque George Ilenikhena a marqué le deuxième but de Monaco à la 71ème minute, laissant Barcelone lutter pour sauver une victoire.

Le journal sportif espagnol "Mundo Deportivo" a critiqué la passe de ter Stegen comme étant "suicidaire". Malgré l'erreur, l'entraîneur de FC Barcelone, Hansi Flick, est resté optimiste, déclarant : "Les accidents arrivent, nous devons l'accepter. Mais nous sommes assez forts pour rebondir en Ligue des champions. Absolument !"

Ter Stegen et ses coéquipiers devaient s'assurer d'avoir les passeports nécessaires pour leurs prochains matches à l'extérieur en Ligue des champions, compte tenu des restrictions de voyage dues à la pandémie en cours.

