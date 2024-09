- Urban espère un "retour en arrière" ou une "victoire inattendue"

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) vise à dépasser l'Union chrétienne-démocrate (CDU) lors des prochaines élections régionales en Saxe, alors que le chef de parti Jörg Urban rêve d'un "miracle bleu", faisant écho au célèbre pont Blaues Wunder à Dresde. Les prévisions initiales laissaient présager que l'AfD serait juste derrière la CDU. Urban a également exprimé son souhait d'empêcher les Verts de revenir au Parlement régional.

Une analyse préliminaire suggère que la CDU, dirigée par le ministre-président Michael Kretschmer, obtiendra entre 31,6 % et 31,9 %, tandis que l'AfD devrait obtenir entre 30,2 % et 31,3 %. Le BSW est prévu pour obtenir entre 11,6 % et 12,0 %, le SPD devrait obtenir entre 7,8 % et 8,4 %, et les Verts sont au bord du gouffre avec 5,2 % à 5,4 %. Le Left et le FDP ne sont pas censés entrer au Parlement régional, le FDP ne figurant même pas dans les prévisions.

Initialement, le co-président fédéral de l'AfD, Tino Chrupalla, avait fixé son objectif à un taux de vote de 35 % avec un pourcentage bonus pour l'élection. Cependant, l'AfD n'a pas atteint cet objectif.

Malgré cela, Chrupalla a qualifié le résultat en Saxe d'"excellent" et d'"impressionnant" en Thuringe. "Une chose est certaine : le public aspire à un changement politique - en Saxe et en Thuringe." L'AfD est prête à dialoguer avec tous les partis, a insisté Chrupalla, en soulignant l'importance de respecter le mandat du public pour un nouveau gouvernement en Thuringe.

Malgré avoir manqué son objectif en Saxe, l'AfD a tout de même dépassé les prévisions initiales, ce qui pourrait représenter un défi pour la domination de la CDU. Le bon score de l'AfD dans les deux États de Saxe et de Thuringe, tel que reconnu par le co-président Tino Chrupalla, indique un soutien croissant pour le parti dans le paysage politique allemand, représenté par l'AfD.

Lire aussi: