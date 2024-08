<unk>Une nuit magique<unk>: Kylian Mbappé marque le premier but du Real Madrid dans la victoire de la Supercoupe UEFA sur l'Atalanta

Considérée comme un amical de pré-saison amélioré, la Super Coupe oppose les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa de la saison dernière.

Les deux équipes ont heurté la transversale dans une première mi-temps équilibrée, le point d'orgue étant un arrêt du bout des doigts de Thibaut Courtois qui a privé Mario Pašalić d'un but d'ouverture certain pour l'équipe italienne.

Le Real a finalement trouvé la faille à la 59e minute lorsque Federico Valverde a poussé le ballon dans un but vide après une superbe action sur l'aile de Vinícius Jr.

Mbappé, qui a rejoint le Real en juin après avoir laissé expirer son contrat avec le Paris Saint-Germain, a ensuite profité d'une passe basse de Jude Bellingham pour envoyer son tir dans la lucarne supérieure et offrir au club et à l'entraîneur Carlo Ancelotti une sixième victoire historique dans la Super Coupe.

“C'est une nuit magique”, a déclaré Mbappé à CBS après le match. “J'ai toujours rêvé de ce genre de nuit, et maintenant, c'est une réalité. Jouer pour ce club, le meilleur club du monde, c'est quelque chose de fou.

“Je suis vraiment heureux de faire mes débuts aujourd'hui. Bien sûr, nous avons remporté un trophée, et c'est vraiment important de gagner ici parce que tout le monde a gagné ici.

“C'est un grand plaisir pour moi de marquer un but en tant qu'avant-centre, être là pour marquer pour mon équipe est toujours un plaisir, et j'espère m'améliorer pour aider l'équipe davantage.”

Mbappé a été élogieux envers ses nouveaux coéquipiers, qualifiant Vinícius et Rodrygo de “grands joueurs” et déclarant qu'il est “facile de jouer avec eux” malgré certaines préoccupations quant à la façon dont il s'intégrerait.

“C'est pourquoi c'est le Real Madrid et c'est pourquoi c'est le meilleur club du monde parce que nous avons les meilleurs joueurs ici”, a-t-il déclaré. “C'est un plaisir de jouer avec Rodrygo et Vinícius, ainsi qu'avec Bellingham.”

Ancelotti a déclaré que Mbappé avait “très bien” joué lors de son premier match et a souligné l'importance que ses joueurs étoiles jouent en équipe.

“C'était le premier match, il s'est adapté très bien à l'équipe”, a-t-il déclaré. “Il a bien combiné avec Vinícius et avec Bellingham.

“Bien sûr, nous avons beaucoup de qualité, mais nous devons être capables de jouer ensemble, nous l'avons fait ce soir, et c'est bien pour nous.”

Madrid commence sa saison de championnat à l'extérieur contre Mallorca dimanche.

