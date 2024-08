<unk>Quel moment spécial<unk>: L'équipe américaine de patinage artistique reçoit enfin les médailles d'or de Beijing 2022 lors d'une cérémonie sous la tour Eiffel

Aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing, les États-Unis ont terminé à la deuxième place derrière le Comité olympique russe (ROC) en compétition par équipes, avec le Japon à la troisième place.

Cependant, après que la patineuse artistique russe Kamila Valieva ait eu un test de dopage positif pour la substance améliorant les performances trimetazidine, aucune médaille n'a été remise jusqu'à ce que le Tribunal arbitral du sport (TAS) rende une décision de disqualifier Valieva de "tous les résultats compétitifs" obtenus depuis son test positif.

Le TAS a infligé à Valieva, qui n'avait que 15 ans au moment du test positif, une suspension de quatre ans, accompagnée d'un réattribution des positions de médailles dans l'épreuve par équipes, où la ROC est passée à la troisième place, les États-Unis et le Japon montant respectivement à la première et à la deuxième place.

Les membres de l'équipe Nathan Chen et Madison Hubbell ont déclaré à CNN Sport que la douleur d'avoir été privés de leur moment sur le podium à Beijing, où il n'y avait pas de fans ou de familles en raison de la propagation de la variante omicron du Covid, a maintenant été remplacée par la joie.

Hubbell a déclaré que "manquer le moment de la médaille avec nos familles et nos amis" était ce qui avait le plus fait mal en 2022.

Mais au lieu de recevoir leurs médailles devant des tribunes vides, l'équipe a eu leurs ors accrochés autour de leur cou à un parc des champions bondé dans les jardins du Trocadéro, un emplacement stupéfiant au pied de la tour Eiffel.

Des acclamations bruyantes de "USA, USA, USA" ont retenti depuis le contingent américain nombreux dans les tribunes lorsque les patineurs ont été récompensés de leurs médailles.

Un rugissement immense a ensuite retenti lorsqu'ils ont brandi leurs bouquets et salué la foule.

Les membres de l'équipe japonaise - qui ont été récompensés de leurs médailles d'argent aux côtés des États-Unis et sont sortis du tunnel avec des sourires radieux en faisant la conga - sont descendus de la plateforme pour laisser aux Américains leur moment.

"Maintenant, nous avons la chance de célébrer cela sur une scène encore plus grande", a déclaré Hubbell avant la cérémonie de remise des médailles du mercredi. "Je n'aurais jamais pu imaginer dans mes rêves les plus fous que nous serions à Paris pour recevoir nos médailles des Jeux olympiques d'hiver.

Nous sommes tous incroyablement reconnaissants. Quel moment spécial pour nous. Je ne peux même pas imaginer que cela pourrait être mieux que de le partager avec nos familles, alors merci beaucoup au CIO (Comité international olympique) et au COP (Comité olympique et paralympique des États-Unis) et à la patinage artistique des États-Unis pour avoir réalisé notre rêve."

Chen a admis que "ça fait si longtemps" depuis Beijing qu'il ne se souvient pas de ce qu'il pensait au moment où la nouvelle de Valieva a été annoncée.

"Mais je suis si excité d'être ici", a-t-il déclaré. "L'équipe de Beijing à Paris; c'est une grande sensation d'être ici.

C'est incroyable. Nous n'avions pas non plus de famille à Beijing, alors pouvoir avoir nos familles ici, pouvoir avoir tous nos amis à cette grande célébration, cela signifie vraiment beaucoup pour nous."

Les reporters d'CNN Homero De la Fuente et Andrew McNicol ont contribué à ce rapport.

