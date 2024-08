<unk>Nous méritons d'exister<unk>: l'Olympique ukrainien le plus titré se bat pour plus que des médailles

Presque deux ans et demi plus tard, la guerre continue avec les Ukrainiens luttant pour leur survie et essayant de chasser les forces russes de leur pays.

Après avoir manqué une médaille aux derniers Jeux de Tokyo en 2021, le monde de la fleurettiste ukrainienne Olga Kharlan - et celui de ses compatriotes - a été bouleversé.

"Quand je n'ai pas réussi à Tokyo, j'ai pensé que c'était le pire moment de ma vie, et puis, quand la guerre a commencé, j'ai dit que rien ne compare à ce qui se passe dans tout votre pays", a déclaré la trentenaire à CNN Sport.

"Quand vous voyez n'importe quel Ukrainien à l'étranger ou que vous rentrez chez vous, vous ne parlez que du 24 février et de la façon dont vous avez passé la première journée de la guerre.

C'est notre histoire en ce moment. Nous essayons de vivre avec ça. Nous essayons de construire l'avenir. C'est la façon de dire à chacun que nous méritons de vivre, nous méritons d'exister.

Personne ne peut prendre notre maison. Nous lutterons pour essayer que ça dure et tout le monde nous soutiendra."

Un moment de joie

Kharlan, qui participe à ses cinquièmes Jeux Olympiques, se rattrape en prenant son temps à Paris.

Peu de temps après la cérémonie d'ouverture, elle a remporté une médaille de bronze individuelle spectaculaire, remontant d'un déficit de six points pour battre la Sud-Coréenne Choi Se-bin et offrir à son pays la première médaille des Jeux de 2024.

Cela a été un tonique pour elle de réaliser une performance brillante et mener l'Ukraine à une victoire surprise contre la Corée du Sud pour la première médaille d'or de Paris.

La victoire n'était pas seulement la deuxième médaille d'or dans l'événement pour l'Ukraine après avoir remporté le titre en 2008, mais elle a également permis à la fleurettiste de sabre de devenir la plus médaillée de l'histoire des Jeux Olympiques pour l'Ukraine avec six médailles.

Après ce triomphe étonnant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité l'équipe ukrainienne.

"Je les remercie pour le résultat, pour l'esprit, pour avoir montré que les Ukrainiens gagnent !" a-t-il écrit sur son compte X, anciennement connu sous le nom de Twitter. "L'Ukraine sait comment inspirer à la fois aux Jeux Olympiques et en des temps comme ceux-ci !"

C'est un message qui a laissé une forte impression sur Kharlan.

"C'est l'histoire pour mon pays. C'est l'histoire pour le monde entier et montre à tout le monde que nous pouvons le faire. L'Ukraine peut le faire. Et le sport, c'est l'un des moyens de dire que l'Ukraine peut se battre et de dire à tout le monde que l'Ukraine doit gagner", dit-elle en serrant ses médailles.

"Pendant ce moment, vous voyez comment tout le pays est uni et ils célèbrent même dans ce moment très difficile [avec] des sirènes d'air, des bombardements, des troupes sur la ligne de front.

Ils regardent et ils célèbrent aussi, et c'est un moment de joie.

En ce moment, c'est comme un film avec une fin heureuse, mais quand votre pays est bombardé tous les jours, ce n'est pas une fin heureuse complète."

C'est un moment de joie bref non seulement ressenti chez soi, mais aussi en personne avec sa famille qui a réussi à se rendre dans la capitale française depuis leur résidence dans la ville assiégée de Mykolaiv.

Pendant que la mère d'Olga, Iryna, 61 ans, sa sœur Tetiana, 40 ans, et son neveu de 3 ans et demi, Tymophii, ont voyagé depuis la ville ukrainienne du sud, son père Hennadiy, qui était un athlète professionnel en voile, reste chez lui.

"Ma sœur, quand elle vient, je gagne. J'ai gagné comme deux championnats du monde avec elle, alors je lui ai dit : 'Allons te chercher à Paris !'" dit-elle en souriant.

"Il n'est pas vraiment un grand bavard, disons, mais je sais ce qu'il pense. Il est très fier de moi et je suis très heureux de le rendre fier.

J'ai rendu ma grand-mère fière qui aura 81 ans le 15 août. Je sais que mon grand-père et ma grand-mère, ils regardent et ils seraient très fiers de voir ça. Malheureusement, ils ne sont plus avec nous. Je le dédie à eux. Dans mon cœur, dans mon esprit, ils sont toujours là."

'Je ne changerais rien'

Kharlan, cependant, a failli ne pas être à Paris.

En concourant aux Championnats du monde en Italie l'an dernier, la capitaine de l'équipe nationale de fleuret de l'Ukraine a refusé de serrer la main de son adversaire russe battue, Anna Smirnova.

Smirnova est partie avant de faire une protestation assise pendant environ 45 minutes.

Le geste symbolique, fait alors que son pays se battait contre l'invasion russe, était risqué pour les chances de la quadruple championne du monde de gagner assez de points pour se qualifier pour les Jeux.

Kharlan a été disqualifiée

"I don’t want to boycott competitions. I want to go to fight, but I won’t shake hands because there’s no respect. Even though they’re neutral, we all know that they are not neutral."

En montrant ses médailles, elle ajoute : "Cela prouve que l'Ukraine mérite d'être aux Jeux olympiques, et c'est ainsi que cela devrait être."

À jamais dans nos mémoires

L'Ukraine aligne sa plus petite équipe jamais vue à des Jeux, composée de 140 athlètes.

Alors que Khalan et ses coéquipiers ont eu l'opportunité de voyager et de concourir dans la capitale française, les pensées de ceux qui n'ont pas pu faire le voyage sont restées au premier plan de leur esprit pendant la compétition.

Selon le ministère des Sports de l'Ukraine, environ 3 000 athlètes - des sports olympiques et non olympiques - ont servi dans l'armée du pays, soit volontairement, soit par conscription, et 479 ont été tués pendant leur service ou dans la vie civile.

Plus de 500 installations sportives ont été détruites, dont 15 centres d'entraînement olympiques.

"C'étaient mes premiers mots quand j'ai remporté le bronze, et ce sont les premiers mots quand nous avons remporté l'or. Tout ce que nous faisons et que nous avons fait pendant ces deux ans, c'était pour eux", dit-elle.

"Nous avons également des escrimeurs qui ont été tués par la Russie, qui sont allés sur la ligne de front. J'ai encore des amis qui se battent pour notre avenir et nos vies.

"C'est notre besoin de nous battre pour eux parce qu'ils ne peuvent pas. ... Ils ne le feront jamais à nouveau et ils seront toujours dans nos mémoires."

Au milieu de leurs épreuves, Olga Kharlan et ses fellow athlètes ukrainiens trouvent du réconfort dans le sport, l'utilisant comme une plateforme pour montrer leur résilience et leur unité.

Après avoir connu des revers à Tokyo 2021 et pendant le conflit en cours, Kharlan trouve de la joie dans son sport, qui devient une force unificatrice pour les Ukrainiens tant à la maison qu'à l'étranger. Malgré le conflit en cours, l'équipe d'escrime de l'Ukraine continue de concourir, portant le poids des luttes de leur nation sur leurs épaules dans l'arène.

