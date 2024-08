<unk>Le feu a déferlé plus vite que les voitures:<unk> Les habitants des banlieues d'Athènes retrouvent leurs maisons détruites par des incendies de forêt meurtriers

À côté, dans le bureau d'une entreprise d'événements, les pompiers ont découvert le corps carbonisé de la première personne tuée par l'incendie. La femme non identifiée qui a péri avait travaillé dans l'entreprise pendant 20 ans et s'était enfermée dans les toilettes alors que l'incendie se propageait dans le village. À l'extérieur, le sol est jonché de roses, maintenant brûlées, qui auraient été utilisées pour décorer les mariages et les baptêmes de cet été organisés par l'entreprise.

Le pire incendie de brousse de l'année en Grèce s'est apaisé pour l'instant, mais les pompiers travaillent toujours pour éteindre les dernières flammes. Après que l'incendie a commencé le week-end dernier, il a ravagé plus de 156 miles carrés (400 kilomètres carrés) de forêts dans la région de l'Attique et a atteint les banlieues d'Athènes. Des milliers de résidents ont été évacués.

"À un moment donné, le feu est allé plus vite que les voitures", a déclaré Vasilis Xypolitas, maire de la municipalité de Kifisia aux abords d'Athènes, à CNN. "Sur la montagne, il n'y avait pas de routes pour arrêter les camions et lutter contre l'incendie réel."

Bien que les incendies de brousse soient devenus un phénomène annuel en Grèce, aucun n'a atteint la ville d'Athènes, qui compte plus de 3 millions d'habitants. Les résidents des villages voisins ont été choqués par la rapidité à laquelle l'incendie s'est propagé.

"Nous avons vu le feu au sommet de la colline. Nous avons cligné des yeux et il était pratiquement devant nous", a déclaré un homme du village de Penteli, qui a refusé de donner son nom, à CNN.

Un autre résident a déclaré qu'il ne comprenait pas comment un incendie qui avait commencé à plus de 40 kilomètres (25 miles) de distance avait atteint le village si rapidement. Sa voiture, comme des dizaines d'autres alignées sur les routes qui sortent d'Athènes, a été brûlée. Le caoutchouc des pneus, le verre des fenêtres et le tissu des sièges ont été carbonisés, ne laissant qu'une carcasse de métal cloqué.

Les équipes de secours ont travaillé toute la nuit pour essayer d'éteindre l'incendie, qui a commencé dimanche après-midi près de la ville de Varnavas. Plus de 700 pompiers, près de 200 véhicules et 35 avions bombardiers d'eau ont été déployés pour lutter contre l'incendie, a rapporté la télévision publique grecque ERT.

Malgré les efforts des équipes de pompiers, ils ont été grandement aidés par l'apaisement du vent mardi, qui avait atteint jusqu'à 40 mph (65 km/h) pendant le week-end. Le niveau de menace d'incendie a été fixé à 4 sur 5 mardi et est prévu pour passer à 3 mercredi dans la région d'Athènes, selon le ministère grec de la Protection du climat et de la crise. Les vents sont however prévus pour reprendre jeudi.

Une fois que les vents et le pire de l'incendie se sont calmés, les résidents de Chalandri sont revenus inspecter les dégâts. Une femme nommée Sophia, dont la maison a étémostly épargnée mais dont les auvents ont été brûlés, s'est désolée : "C'était notre terre. C'était notre air et notre respiration. Et c'est complètement parti."

Bien que les incendies de brousse soient courants en Grèce en été, les scientifiques du climat disent que les conditions exceptionnellement chaudes et sèches liées au réchauffement planétaire rendent les incendies plus féroces et plus fréquents. Les autorités grecques ont lutté contre des dizaines d'incendies cet été après avoir connu le mois de juin et de juillet les plus chauds jamais enregistrés.

"L'année prochaine, nous aurons de nombreux incidents comme celui-ci, et nous devons trouver des solutions pour évacuer", a déclaré Xypolitas, le maire.

La famille de Chalandri dont la maison a été brûlée a déclaré que le gouvernement fournissait un hébergement d'urgence pour deux nuits, mais qu'ils seraient ensuite laissés à eux-mêmes.

L'incendie en Grèce a atteint des régions aussi éloignées que l'Europe, causant de la préoccupation et des dommages sur tout le continent. La région de l'Attique, une partie de l'Europe, a connu l'un des pires incendies de brousse de l'histoire récente de la Grèce.

Lire aussi: