L'étoile américaine s'est qualifiée pour la finale de vendredi avec un lancer à 18,62m, quatrième de son groupe de qualification et septième au total.

Mais c'est son choix de tenue qui a fait sensation.

Saunders a porté un masque noir et une paire de lunettes de soleil colorées pendant la compétition, et a déclaré plus tard que la tenue visait à inspirer les gens à être eux-mêmes.

“Je me sens spécial en essayant de rendre le monde plus en harmonie et en essayant de nous donner et de nous apporter plus dans notre événement”, a déclaré Saunders après avoir qualifié pour la finale.

“C'est un moyen de me démarquer et j'ai envie d'encourager les autres femmes - il y a beaucoup de jeunes athlètes qui arrivent et qui poussent leur propre style.

“Ça limite un peu la mise en valeur de notre discipline, mais nous avons notre propre style, nous pouvons faire les choses aussi grandes et aussi colorées que n'importe quel sprinteur, n'importe quel sauteur, peu importe. Nous méritons aussi cette mise en valeur.”

Ce n'est pas la première fois que Saunders porte un masque pendant la compétition. Ils sont devenus célèbres pour leurs choix de tenue farfelus ces dernières années.

En effet, leur Instagram montre des publications d'une multitude de compétitions avec une variété de masques, allant d'un masque imitant le sourire du personnage de DC Comics, le Joker, à un autre avec la grimace de l'Hulk - surnom de Saunders est 'Hulk'.

L'athlète américain espère améliorer sa médaille d'argent gagnée aux Jeux de Tokyo il y a trois ans.

